W poniedziałek Joe Biden rozmawiał telefonicznie na antenie z Joe Scarboroughiem i Miką Brzezinski, prowadzącymi program "Morning Joe" w stacji MSNBC. Prezydent USA stwierdził m.in., że "nie obchodzi go", co myślą o nim partyjne elity i że "nigdzie się nie wybiera". Zapewniał też, że wcale nie stoi na straconej pozycji w pojedynku z Donaldem Trumpem . Argumentował, że jest najlepszym kandydatem, by go pokonać.

Biden przekonywał też, że świat "potrzebuje amerykańskiego przywództwa". - Ja to robię. Ja rozszerzyłem NATO, wzmocniłem je. Zapytaj swojego brata w Polsce - dodał polityk, zwracając się bezpośrednio do prowadzącej program Miki Brzezinski, siostry ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezinskiego.

Biden: rozszerzyłem NATO, wzmocniłem je

Prezydent USA odegrał ważną rolę w procesie włączania do NATO Polski, Czech i Węgier w latach 90. Pełnił on wówczas funkcję senatora z ramienia demokratów. Był także ważnym członkiem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja ta jest "bardzo wpływowym" organem w amerykańskiej polityce, "zwłaszcza w kontekście międzynarodowym" - tłumaczył na antenie TVN24 dziennikarz i publicysta Jacek Stawiski z okazji 25-lecia Polski w NATO.

Joe Biden odpowiada krytykom. List do demokratów

Do planu dalszego ubiegania się o reelekcję Joe Biden odniósł się też w liście do grupy demokratycznych kongresmenów, którzy wezwali go do wycofania się z wyścigu prezydenckiego. "Czuję głębokie poczucie obowiązku i zaufania, jakim obdarzyli mnie wyborcy Partii Demokratycznej, jeśli chodzi o kandydowanie w tym roku. To była ich decyzja. Nie prasy, ani ekspertów, ani wielkich darczyńców, ani żadnej wybranej grupy osób, niezależnie od tego, jak dobre są ich intencje" - napisał.