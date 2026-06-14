Świat Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa Oprac. Michał Malinowski |

Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Donald Trump poinformował o tym we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - napisał.

Chwilę wcześniej informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach Iran-USA premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy "natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie".

"Mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - napisał. Do uroczystego podpisania ma dojść 19 czerwca w Szwajcarii.

Iran komentuje porozumienie z USA

Wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutersa, poinformował, że Iran zgodził się na porozumienie, dopiero gdy znalazły się w jego treści "ostateczne żądania" Teheranu.

Gharibabadi stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia.

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Zapowiedział, że w ciągu 60 dni odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Podkreślił, że w tym okresie będą trwały rozmowy o zdjęciu sankcji na Iran - podał Reuters.

Jednocześnie wiceminister irańskiego MSZ przekazał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny.

Powiedział również, że Iran podejmie działania, jeśli zaobserwuje przypadki naruszenia uzgodnień przez drugą stronę.

Podkreślił, że irańskie siły zbrojne zawsze będą miały "palec na spuście".

Wstępne porozumienie na 60 dni

Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie (memorandum of understanding) ma trwać 60 dni, podczas których strony podejmą rozmowy na temat szczegółów m.in. irańskiego programu atomowego.