Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest porozumienie USA-Iran. Trump: niech popłynie ropa

|
Donald Trump
Donald Trump: wkrótce nastąpi podpisanie porozumienia z Iranem
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Potwierdzili to prezydent USA Donald Trump i pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif.

Donald Trump poinformował o tym we wpisie na swoim portalu Truth Social. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - napisał.

Chwilę wcześniej informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach Iran-USA premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy "natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie".

"Mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - napisał. Do uroczystego podpisania ma dojść 19 czerwca w Szwajcarii.

Iran komentuje porozumienie z USA

Wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutersa, poinformował, że Iran zgodził się na porozumienie, dopiero gdy znalazły się w jego treści "ostateczne żądania" Teheranu.

Gharibabadi stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia.

Zapowiedział, że w ciągu 60 dni odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Podkreślił, że w tym okresie będą trwały rozmowy o zdjęciu sankcji na Iran - podał Reuters.

Jednocześnie wiceminister irańskiego MSZ przekazał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny.

Powiedział również, że Iran podejmie działania, jeśli zaobserwuje przypadki naruszenia uzgodnień przez drugą stronę.

Podkreślił, że irańskie siły zbrojne zawsze będą miały "palec na spuście".

Wstępne porozumienie na 60 dni

Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie (memorandum of understanding) ma trwać 60 dni, podczas których strony podejmą rozmowy na temat szczegółów m.in. irańskiego programu atomowego.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
59 min
14 1045 kawa cl-0233
"Faszystowski i antysemicki smród w polskiej polityce". Ostra dyskusja polityków
Kawa na ławę
1 godz 2 min
pc
W PiS nie traktują Mentzena poważnie? "Mówią o nim: chłopak z Tik Toka"
W kuluarach
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpIranUSA
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
7:1 to żadna niespodzianka. Niemcy lubią takie goleady
EUROSPORT
imageTitle
Ciekawa druga połowa w Dallas. Ambitna Japonia z remisem
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe osiągnięcie Neuera. Po 26 latach
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński Mariusz Błaszczak Sławomir Mentzen
Potencjalny koalicjant? "Jest traktowany w PiS jako chłystek, chłopak z TikToka"
W kuluarach
Burze, nocne pioruny
IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem
METEO
imageTitle
Święto zamieniło się w koszmar. Zamieszki po historycznym sukcesie Knicks
EUROSPORT
czbGettyImages-2160995426
Oliver Tree nie żyje. Zginął w katastrofie
Świat
imageTitle
Historyczny wyczyn Majchrzaka. Dołączył do Fibaka i Hurkacza
EUROSPORT
imageTitle
Rekord tego mundialu. Niemcy zdemolowali Curacao w Houston
EUROSPORT
Butler
Rozbił się samolot ze spadochroniarzami. Wszyscy zginęli
Świat
Burze, lato, gorąco, chmury
Gdzie jest burza? Nie przestaje grzmieć
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki w USA. Ma "cel strategiczny"
Świat
imageTitle
Del Toro postawił kropkę nad i. Francuska nadzieja nie dojechała do mety
EUROSPORT
Mammatusy
Grad i "krowie wymiona". Burzowa niedziela
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki w USA. "Warto zestawić dwie rzeczy"
Fakty po Faktach
imageTitle
Lisy znowu mogą żałować. Barcelona wraca na tron w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
"Lis i różowy księżyc" reż. Mehrdad Oskouei, Soraya Akhalaghi
"Grała w grę", żeby przeżyć. Stworzyła film, który rozdziera serce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Włodarczyk ukończyła wyścig Dookoła Pirenejów na podium
Najnowsze
imageTitle
Najbardziej oczekiwany uścisk mundialu. Dzieli ich 40 lat
EUROSPORT
deszcz parasol AdobeStock_454033063
Pojawią się "training storms". Może dojść do podtopień
METEO
Zdarzenie drogowe, Smulsko (Wielkopolskie)
"Doszło do kolizji drogowej". W jednym z samochodów Czarnek
Polska
imageTitle
Biało-Czerwoni poszli za ciosem. Mocny finisz mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
Hamilton doczekał się triumfu w nowych barwach. Pech lidera
EUROSPORT
imageTitle
Jest decyzja FIFA w sprawie sędziego niewpuszczonego do USA
EUROSPORT
Dominika Chorosińska
Posłanka udawała, że rozmawia przez telefon. "Ja do pani dzwonię"
Polska
Teatr Exit w Krakowie
Unikatowy teatr w Krakowie. "To jest terapia dla zdrowych"
Stefania Kulik
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Ponad pół godziny "rozmowy o wszystkim". Od urodzinowych życzeń po wojnę
Świat
Donald Trump
Trump nie był wypadkiem przy pracy. Był zapowiedzią nowej epoki
Michał Sznajder
imageTitle
Egipt bez siedmiu gwiazdek. FIFA wymusiła poprawki
EUROSPORT
Chorwacja. Kolizja żaglówki i katamaranu na Morzu Adriatyckim. Osoby ranne trafiły do szpitali
Zderzenie statków w Chorwacji. Trzy osoby zginęły
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica