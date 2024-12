Izrael ostrzelał w czwartek lotnisko w Sanie w Jemenie, na którym był szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Reuters opublikował nagranie z monitoringu, które ma przedstawiać Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa wyprowadzanego z saloniku VIP podczas ataku.

Huti poinformowali w czwartek, że Izrael ostrzelał cele w Sanie i porcie Al-Hudajda. Zginęło sześć osób. W trakcie nalotu na lotnisko w stolicy Jemenu pociski uderzyły "metry" od odwiedzającego kraj szefa Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ).

Ostrzał celów w Sanie rozpoczął się, gdy Tedros Adhanom Ghebreyesus miał wejść na pokład samolotu. "Wieża kontroli lotów, poczekalnia odlotów - zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym się znajdowaliśmy - i pas startowy zostały uszkodzone" - napisał w czwartek Ghebreyesus w mediach społecznościowych, dodając, że i on, i jego współpracownicy z WHO są bezpieczni. Ghebreyesus przekazał też, że jeden z członków załogi samolotu, którym miał lecieć, został ranny.

Opisując w piątek to, co się wydarzyło na lotnisku, szef WHO mówił o około czterech eksplozjach, z czego jedna była "niepokojąco" blisko miejsca, w którym siedział.