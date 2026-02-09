Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Epsteina stworzył system

Tomasz P. Terlikowski
Tomasz P. Terlikowski
Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein
Źródło: justice.gov
Historia Jeffreya Epsteina jest przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażający jest system, który go stworzył i przez lata umożliwiał mu działanie. I o ile Epstein był - wszystko dziś na to wskazuje - narcyzem i socjopatą, to działanie umożliwiało mu setki, jeśli nie tysiące tak zwanych zwykłych ludzi. Taki system umożliwiał też przez lata działanie innym przestępcom seksualnym - pisze filozof i publicysta Tomasz P. Terlikowski.Artykuł dostępny w subskrypcji

Ta historia przeraża na wielu poziomach. Liczba dzieci i kobiet skrzywdzonych przez Epsteina idzie w tysiące, jeśli nie więcej. Krew w żyłach mrozi też zestaw osobistości, które pojawiają się w aktach poświęconych Epsteinowi - i to nie w roli przypadkowego tematu korespondencji (bo i takie są), ale jako dopytujących o imprezy na wyspie (jak Elon Musk), wyrażających współczucie z powodu skazania czy oznajmiających, że te afery o "wykorzystanie kobiet" to jednak przesada jest (jak Noam Chomsky), wreszcie dopytujących o to, czy wygaszacz ekranu ze zdjęciem erotycznym dla nastolatka to dobry pomysł (jak norweska księżna koronna). W tym zestawie osobistości są ludzie z każdej strony sceny publicznej, których łączy bogactwo, inteligencja i władza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Siedzi w więzieniu, a tu światowy krach 2008. Epstein wykręca dwa numery

Siedzi w więzieniu, a tu światowy krach 2008. Epstein wykręca dwa numery

Piotr Szostak
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski

System w działaniu

To nie jest afera ani amerykańskiej lewicy (choć na stronach zeznań znajdziemy jej przedstawicieli), ani tylko prawicy (choć i jej przedstawicieli nie brakuje), ona nie dotyka tylko (przynajmniej w formie podejrzeń i insynuacji) tylko Donalda Trumpa, ale i Billa Clintona.

A jeśli wejść nieco tylko głębiej w te historie, to okaże się, że Epstein mógł krzywdzić kolejne osoby także dzięki temu, że prokurator Alexander Acosta zawarł ugodę z jego prawnikami (to też legendarni przedstawiciele zawodu prawnika) i zamiast skazać go za wykorzystanie seksualne nieletnich, doprowadził do ugody, na mocy której pedofil został skazany za nakłanianie do prostytucji i mógł całymi dniami przebywać poza więzieniem. Określenie tego kpiną ze sprawiedliwości i dobitnym dowodem na to, że kasta nietykalnych istnieje, jest bardzo łagodne.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele.
  • Jak często przestępcy seksualni chowają się za swoim publicznym wizerunkiem, a także za realnymi działaniami, za pomocą których niosą pomoc.
Tomasz P. Terlikowski
Tomasz P. Terlikowski
Dr filozofii, publicysta, pisarz, działacz katolicki
Czytaj także:
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
WARSZAWA
Pijany wpadł na tory
Pijany wpadł na tory. Musieli zatrzymać nadjeżdżający pociąg
Trójmiasto
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto
Slopestyle to niezwykle efektowna konkurencja
Poniedziałek na igrzyskach. Trwa finał efektownej konkurencji
RELACJA
imageTitle
Media: nie jedna, a dwie operacje Vonn po upadku
EUROSPORT
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
BIZNES
imageTitle
Uwaga, tu może być polski medal. "Poradzi sobie"
EUROSPORT
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
METEO
kobieta parkinson choroba parkinsona shutterstock_1665533131
Nowe leczenie Parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie
Zdrowie
Łańcuch i toga sędziowska
Adwokatka skazana za usiłowanie zabójstwa
Trójmiasto
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
WARSZAWA
Kobieta wysiadła z auta i zabrała paczkę
Kurier zgubił cenną przesyłkę. Ma ją kobieta z nagrania
Katowice
imageTitle
Krew na treningu. "Zdarła sobie skórę z twarzy"
EUROSPORT
Pocisk
Nagranie z komisariatu. "Prosimy, nie przynoście ich na policję!"
Maciej Wacławik
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
BIZNES
Brutalne ataki na kobiety w Kamiennej Górze
Seria ataków na kobiety. Dopiero po czwartej ofierze areszt
Wrocław
Ghislaine Maxwell
Dziś zeznania wspólniczki Epsteina. Co wiadomo
Świat
Spalone ciężarówki, Wrocław
Trzy ciężarówki stanęły w ogniu. "Czuć było smród benzyny"
Wrocław
Sędzia Tomasz Pannert
Zrobił awanturę strażnikom granicznym bo "zderzył się z murem". Jest wyrok
Białystok
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Bąkiewicz usłyszał trzy zarzuty
Polska
imageTitle
O której poniedziałkowy konkurs skoków?
EUROSPORT
Jimmy Lai
"Gwóźdź do trumny wolności prasy". Zapadł wyrok
Świat
Konkret24. Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"?
Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"? Nad czym pracuje resort
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Straszny wypadek Vonn. "Bałem się, że będzie chciała przekroczyć granice"
EUROSPORT
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Głośny cyberatak na Morele.net. Przełom po ośmiu latach
Kraków
imageTitle
Łapał się za głowę, oklaskiwał na stojąco. Olimpijskie zachwyty Djokovicia
EUROSPORT
Pojazdy był kradzione
Kradli przyczepy kempingowe w Anglii, sprzedawali w Polsce
Rzeszów
Edward Linde-Lubaszenko
Artyści żegnają Edwarda Linde-Lubaszenkę
Kultura i styl
imageTitle
Trump uderza w olimpijczyka. "Prawdziwy przegrany"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica