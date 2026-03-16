Jednostka 75127 to zagraniczne macki Putina. Wpadli przez głupi błąd

AfD i w jej otoczeniu są agenci Rosji i Chin. Oskarżenia się mnożą. "Nasi ludzie są bombardowani"

Jednostka 75127, nazywana też centrum 795, na polecenie Kremla przeprowadza operacje sabotażowe oraz likwiduje przeciwników Putina mieszkających na Zachodzie - podał "Der Spiegel".

Jeden z członków jednostki, powołanej przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, został aresztowany pod koniec lutego na lotnisku w stolicy Kolumbii, Bogocie. Jak opisał tygodnik, Rosjanin był poszukiwany przez FBI w związku z podejrzeniem o kierowanie akcjami, których celem było zabijanie rosyjskich dysydentów na Zachodzie.

Wpadli przez translator

Denis A. posiadał perfekcyjnie podrobione dokumenty. Ze swoim najbliższym współpracownikiem, obywatelem Serbii, kontaktował się za pomocą zakodowanego Messengera. Wpadli przez translator Googla - w związku z nieznajomością z jednej strony języka serbskiego, z drugiej rosyjskiego, swoje wiadomości przeklejali do tłumacza. To pozwoliło FBI przechwycić ich korespondencję.

Oddział powstał na początku 2023 roku z inicjatywy sztabu generalnego. Liczy około 500 osób i - w celu zmylenia obcych wywiadów - działa pod szyldem centrum szkolenia w zakładach broni Kałasznikow. Zachodnie służby oceniają, że powodem stworzenia jednostki była kompromitacja jej poprzedniczki, której członkowie angażowali się w afery korupcyjne, a informacje o przeprowadzanych przez nią akcjach przedostawały się do opinii publicznej.

Nadzór nad oddziałem sprawować ma bezpośrednio szef sztabu generalnego Rosji, Walerij Gierasimow.

Wyszli poza Ukrainę

Zachodnie służby początkowo zlekceważyły nową jednostkę, uważając, że ograniczy ona swoją działalność do terytorium Ukrainy. "Zatrzymanie członka grupy w Kolumbii świadczy o szerszych ambicjach elitarnego oddziału" - podał portal niemieckiego tygodnika.

Według dziennikarzy funkcjonariusze tej grupy odpowiadają za zamach na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę w 2018 r., a także za zamach na bułgarskiego handlarza bronią i za wysadzenie w powietrze fabryki broni w Czechach. Jednostka - jak informuje "Der Spiegel" - dysponuje m.in. dronami, a w jej szeregach działają też hakerzy i snajperzy.

