Świat Pożar szkoły podstawowej w Tokio. Ewakuacja uczniów Oprac. Adrian Wróbel |

Japonia. Pożar w szkole podstawowej w północnym Tokio Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA

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Policja i straż pożarna w Tokio otrzymały zgłoszenie o pożarze krótko przed godziną 11 w piątek (godziną 4 czasu polskiego).

Służby przekazały, że dym wydobywał się z pomieszczenia w pobliżu sali muzycznej na czwartym piętrze. W momencie wybuchu pożaru w szkole podstawowej Takinogawa Daisan przebywało około 350 uczniów i pracowników. Wszystkie zostały ewakuowane.

Według NHK krótko po pojawieniu się ognia przed budynkiem szkoły zgromadzili się zaniepokojeni rodzice, chcąc odebrać swoje dzieci. Kuratorium odwołało piątkowe i sobotnie lekcje i zajęcia świetlicowe. Tokijska policja i lokalna straż pożarna wspólnie prowadzą dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn pożaru.

Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA Japonia. Pożar szkoły podstawowej w północnym Tokio Źródło zdjęcia: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA

Według japońskiego nadawcy publicznego NHK, powołującego się na policję, 11 osób zostało przewiezionych do szpitala. To ranni oraz osoby skarżące się na złe samopoczucie.

Po wybuchu pożaru kamera zarejestrowała grupę uczniów, którzy - otoczeni wydobywającym się dymem - oczekiwali na pomoc na zewnętrznym parapecie budynku szkoły.

Pożar w szkole podstawowej w Tokio. Uczniowie czekają na ewakuację na krawędzi budynku Źródło: Reuters

Pożar, z którym walczyło 75 zastępów straży pożarnej, objął obszar około 200 metrów kwadratowych. Ogień został ugaszony po około trzech godzinach.

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