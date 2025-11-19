Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Największy pożar od dekad. Ponad 170 domów strawionych przez ogień

Japonia. Pożar w mieście Oita
Japonia. Ogromny pożar w mieście Oita
Źródło: Reuters
W Japonii, w mieście Oita, doszło do najpoważniejszego od dziesięcioleci pożaru. Ogień strawił ponad 170 budynków i pozbawił życia jedną osobę. Przyczyną jego tak dużego zasięgu były prawdopodobnie silne wiatry.

Pożar wybuchł we wtorek wieczorem na południu kraju w portowym mieście Oita w dzielnicy Saganoseki. Ogień rozszerzył się na ponad 170 budynków. Japońska Agencja ds. Zarządzania Pożarami i Katastrofami poinformowała, że strawił obszar o powierzchni 48,9 tys. metrów kwadratowych, czyli wielkość około siedmiu boisk piłkarskich.

Wiadomo, że wskutek pożaru zginęła jedna osoba, a co najmniej jedna jest hospitalizowana. 175 mieszkańców domów musiało zostać ewakuowanych. W około 300 gospodarstwach domowych nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Oita ma około 470 tysięcy mieszkańców.

Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty

BIZNES

Przyczyna wybuchu pożaru jest przedmiotem śledztwa

W akcji gaśniczej brały udział śmigłowce strażackie i wojskowe. Na nagraniach z miejsca zdarzenia pokazanych przez lokalne telewizje widać całkowicie pochłonięte ogniem domy i gęste kłęby dymu. Media podały, że pożar rozprzestrzenił się także na pobliskie zalesione zbocza i niewielką, niezamieszkałą wyspę oddaloną o ponad kilometr od wybrzeża. Przyczyną tak dużego zasięgu ognia były prawdopodobnie silne wiatry. Przyczyna wybuchu pożaru jest przedmiotem śledztwa.

Japonia. Skutki pożaru w mieście Oita
Japonia. Skutki pożaru w mieście Oita
Źródło: PAP/EPA/JIJI PRESS

Reuters podaje, że biorąc pod uwagę liczbę zniszczonych budynków i obszar objęty ogniem, był to największy pożar odnotowany na obszarze miejskim w Japonii od prawie pół wieku. Ostatnia taka tragedia miała miejsce w 1976 roku w mieście Sakata, wyłączając zdarzenia spowodowane trzęsieniami ziemi - pisze agencja.

Premier Japonii Sanae Takaichi na X przekazała wyrazy współczucia osobom, które z powodu żywiołu musiały zostać ewakuowane. Zapewniła, że rząd będzie współpracował z lokalnymi władzami w sprawie zdarzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii

"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii

Śpi po dwie godziny. Wezwała pracowników do biura o trzeciej w nocy

Śpi po dwie godziny. Wezwała pracowników do biura o trzeciej w nocy

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIJI PRESS

Udostępnij:
TAGI:
Japoniapożar
Czytaj także:
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Upadł po uderzeniu w twarz, następnego dnia zmarł w szpitalu
TVN24
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
BIZNES
imageTitle
Barcelona pokazała nowe koszulki. Nawiązanie do wielkiego meczu
EUROSPORT
Rosja przeprowadziła atak rakietowy i dronowy na Tarnopol
Krwawy atak Rosjan. Wielu zabitych
TVN24
shutterstock_1514808599
Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta
BIZNES
Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o atak z nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Zamknął się w toalecie, próbował uciec przez sufit
TVN24
Ptak wpadł prosto pod koła
Zahaczył o przewody i wpadł pod koła auta. Uratowała go pani Maria
TVN24
Poseł Henryk Smolarz, szef KOWR
"Poseł nie ma prawa pracować w państwowych instytucjach". A gdzie może?
Michał Istel
Pakiet onkologiczny został wprowadzony na początku 2015 roku (materiał "Faktów" TVN z 30 stycznia 2015)
"Niedopuszczalne procedury". Co wykazała kontrola CBA
imageTitle
Prawie rok temu ujawniono pozytywny wynik Świątek. "Takie sprawy mogą pojawiać się częściej"
EUROSPORT
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
METEO
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
BIZNES
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć
WARSZAWA
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
BIZNES
Samochód utknął na torowisku
"Nie rozjeżdżaj nam rozchodnika"
WARSZAWA
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
WARSZAWA
Banknoty euro
Działali w kilku krajach, straty szacowane na 50 milionów euro
TVN24
19 0905 komisja regulaminowa-0018
Marszałek przedstawił skład Kancelarii Sejmu
Seniora na rowerze zarejestrowała kamera
Pojechał na grzyby, ślad po nim zaginął, teraz jest nowy trop. Seniora zarejestrowała kamera
TVN24
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
BIZNES
imageTitle
Czekali na awans blisko 30 lat. Zarobią wielkie pieniądze
EUROSPORT
Zbigniew Bogucki
"Prezydent nie został właściwie poinformowany"? Kierwiński odpowiada
Włodzimierz Czarzasty
Decyzja Czarzastego w sprawie alkoholu w Sejmie
Dachował na widok patrolu. Był pod wpływem alkoholu
Dachował, próbując uniknąć kontroli
TVN24
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
BIZNES
imageTitle
"W związku z pieniędzmi". Zobacz reportaż, który odkrywa tajemnicę finansów PZPN
EUROSPORT
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
Volkswagen rozbity na poboczu. Uczestnicy wypadku zniknęli z miejsca zdarzenia
TVN24
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
BIZNES
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Jechali w bagażniku, zginęli na miejscu. Dziesięć osób w aucie, kierowca pijany
TVN24
Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu
"Dantejskie sceny" w kuluarach i "cyrk". Kulisy wyboru Czarzastego
PODCAST POLITYCZNY
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica