Kumoch: Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który wzmocni wzajemne stosunki

- Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki, ale przede wszystkim Polska kontynuuje pomoc dla Ukrainy i będzie tę pomoc kontynuować. Drugiego wyjścia nie ma, ani nie ma też drugiej polityki polskiej. Polska w sprawie Ukrainy nie ma żadnej innej agendy; praktycznie mówi tym samym językiem, co Ukraina, bo rozumiemy, że obrona Ukrainy jest również obroną Polski – powiedział Jakub Kumoch na konferencji prasowej w Kijowie.

- Dlatego wszystko, co się dzieje w Polsce w momencie rosyjskiej agresji będzie kontynuowane i będzie ono kontynuowane do samego zwycięstwa – zapewnił.

Kumoch z wizytą w Kijowie

- Są to te państwa, które w tym roku osiągnęły olbrzymi sukces, jakim było wywalczenie dla Ukrainy statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej oraz państwa, które od samego początku popierały Ukrainę, jeżeli chodzi o dostawy broni, jej perspektywę europejską, jak i sprawę sankcji przeciwko Rosji – przekazał Kumoch w rozmowie z polskimi dziennikarzami.

"Jest zauważalne pewne zmęczenie wojną w Europie Zachodniej"

- Jest zauważalne pewne zmęczenie wojną w Europie Zachodniej. Na szczęście w dalszym ciągu mamy bardzo jasne deklaracje ze strony naszych kluczowych sojuszników, Stanów Zjednoczonych i w dalszym ciągu nie widzimy zmian w polityce Wielkiej Brytanii, która jest w tej sprawie jednoznaczna i stoi po naszej stronie. No i państwa Europy Środkowowschodniej – tutaj nic się nie zmienia – wskazał.

Kumoch zwrócił także uwagę na fizyczne możliwości przekazywania broni dla Ukrainy. - Polska udzieliła Ukrainie bardzo dużej pomocy militarnej, co nie jest wielkim sekretem i o czym mówi prezydent Andrzej Duda . Jednak, rzecz jasna, nie jesteśmy workiem bez dna. Natomiast w dalszym ciągu jesteśmy zwolennikami udzielania Ukrainie dowolnej pomocy, która przybliża ten kraj do zwycięstwa – zapewnił.

Jermak: to bardzo ważne, by nasi partnerzy byli w jednym polu informacyjnym

Jak przekazał, ustalono, że spotkania doradców będą odbywały się też w przyszłości. - Jest bardzo ważne, by wszyscy nasi partnerzy byli w jednym polu informacyjnym, by nasi partnerzy – bezpośrednio od nas – uzyskiwali najnowsze wiadomości i byśmy mogli koordynować nasze wysiłki, by zwycięstwo było naszym wspólnym zwycięstwem – oświadczył szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.