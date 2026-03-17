Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdjęcia spowitego czarnym, gęstym dymem nieba nad Teheranem obiegły międzynarodowe agencje informacyjne. Gigantyczne pożary wybuchły po tym, jak pociski atakujących Iran wojsk USA i Izraela spadły na cztery obiekty magazynujące ropę naftową i centrum jej przesyłu w Teheranie i prowincji Alborz.

- Znamienne jest to, że ataki dotyczą infrastruktury przetwórczej i wydobywczej. Znaczy to tyle, że atakującym siłom zależy na tym, żeby uniemożliwić Iranowi magazynowanie i przetwarzanie ropy, co ma wymusić na reżimie w Teheranie zmianę strategii - komentuje Krzysztof Wojczal, analityk geopolityczny.

Podczas piątkowego ataku na kluczową ze względu na eksport ropy wyspę Chark niszczone były - jak deklarował prezydent USA Donald Trump - "cele militarne". Obiekty służące do eksportu ropy pozostały nietknięte. Dlaczego? Sam Trump stwierdził, że stało się tak "ze względów przyzwoitości", chociaż terminale naftowe mógłby "zniszczyć w ciągu kilku sekund".

Wojczal ma jednak inną teorię. Geopolityk wskazuje, że niszczenie magazynów i zdolności rafineryjnych Iranu w połączeniu z oszczędzaniem zdolności kraju do eksportu może doprowadzić do tego, że w Iranie nie będą mogły funkcjonować ani transport, ani rolnictwo, ani - co szczególnie istotne w kontekście eskalacyjnej strategii przejętej przez nowego najwyższego przywódcę Iranu Modżtabę Chameneiego - wojsko.

Asymetria

- Blokada cieśniny uderza w światową gospodarkę, ale jej zablokowanie przez reżim w Teheranie to broń obosieczna. Pozbawiony mocy przetwórczych i magazynowych Iran będzie coraz bardziej zależny od zewnętrznych państw częściowo powiązanych z USA w zakresie rafinacji. Funkcjonowanie państwa uzależnione jest też od eksportu ropy, co czyni Iran zależny od szlaków morskich, na których króluje amerykańska flota - zaznacza Wojczal.

Dodaje, że właśnie dlatego połączone siły amerykańsko-izraelskie oszczędzają infrastrukturę wydobywczą. - Zniszczenie jej zamknęłoby szansę Iranu na rozwój po wojnie. To byłby krok eskalacyjny, który sprawiłby, że władze Iranu nie miałyby już nic do stracenia. To z kolei zredukowałoby do zera szanse na wypracowanie jakiegokolwiek porozumienia, choćby nieformalnego - ocenia.