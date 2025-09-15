Logo strona główna
Świat

Wieżowce w Gazie padają jeden po drugim

Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Izraelskie wojsko zburzyło 16-piętrowy budynek Al-Ghafari na zachodzie Gazy
Źródło: Reuters
Izraelska armia niszczy budynki w Gazie, uzasadniając to tym, że Hamas wykorzystuje je jako punkty obserwacyjne i stanowiska bojowe. W poniedziałek zburzony został 16-piętrowy wieżowiec Al-Ghafari. Wojsko izraelskie nakazało cywilom opuścić miasto i udać się na południe Strefy Gazy.

W izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło w poniedziałek 17 osób, z czego 16 w oblężonym mieście Gaza - poinformowała agencja AFP, powołując się na kontrolowaną przez Hamas obronę cywilną. Izraelska armia kontynuuje niszczenie wysokich budynków w mieście.

W poniedziałek wojsko zburzyło 16-piętrowy budynek Al-Ghafari na zachodzie Gazy, najprawdopodobniej najwyższy na całym palestyńskim terytorium - poinformowała agencja prasowa Reuters. Wojsko wydało wcześniej nakaz ewakuacji z okolic wieżowca, ostrzegając, że zostanie on zaatakowany, ponieważ jest wykorzystywany przez terrorystów.

Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Nakaz ewakuacji dla mieszkańców Gazy

Izraelska armia systematycznie niszczy najwyższe budynki w Gazie, uzasadniając to zagrożeniem ze strony Hamasu, który ma wykorzystywać je jako punkty obserwacyjne czy stanowiska bojowe. W niedzielę zburzono cztery takie obiekty - przekazał portal Times of Israel.

Wojsko nakazało wszystkim mieszkańcom Gazy, których może być około miliona, by opuścili miasto i udali się na południe do "strefy humanitarnej". Izrael od kilku tygodni intensywnie atakuje Gazę w ramach nowej ofensywy zmierzającej do zajęcia miasta. Według izraelskich władz Gaza jest bastionem Hamasu i armia musi ją zdobyć, by pokonać tę terrorystyczną organizację.

Według wojska jak dotąd Gazę opuściło ponad 320 tysięcy osób - napisał w poniedziałek Times of Israel.

Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów.

Zabezpieczone cenne artefakty w Gazie

Ministerstwo obrony podało w poniedziałek, że kolekcja artefaktów archeologicznych należących do chrześcijańskiej wspólnoty w Gazie została przeniesiona w bezpieczne miejsce.

Kilka dni wcześniej Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna w Jerozolimie ostrzegła, że władze izraelskie nakazały jej przeniesienie zbiorów zgromadzonych w parterze jednego z wieżowców, który miało zaatakować wojsko. W magazynie francuskiej instytucji w Gazie znajdowały się między innymi rzadkie mozaiki i ceramika.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,9 tysięcy Palestyńczyków.

Resort podał w poniedziałek, że z powodu głodu i niedożywienia zmarły trzy kolejne osoby. W sumie od początku prowadzenia tych statystyk kilka tygodni temu zmarło w ten sposób 425 Palestyńczyków, w tym 154 dzieci.

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

