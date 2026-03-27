Świat

Kolejne ciosy w irański program nuklearny. Zbombardowano dwa obiekty

Irański reaktor jądrowy w mieście Arak
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Izrael uderzył w dwie instalacje jądrowe w Iranie. Celem nalotów były ciężkowodny reaktor w Araku oraz zakład obróbki uranu w Ardakanie. Zdaniem izraelskich sił zbrojnych obiekty te miały kluczowe znaczenie dla irańskich prac nad opracowaniem broni atomowej.

Lotnictwo zaatakowało "kluczową infrastrukturę, służącą do produkcji plutonu do broni atomowej" - przekazała w piątek izraelska armia, informując o nalocie na zakład w Araku.

Dodano, że obiekt był dopiero w budowie i został już wcześniej zaatakowany przez Izrael w czerwcu 2025 r. podczas 12-dniowej kampanii izraelskich i amerykańskich uderzeń na Iran.

"Zaobserwowano wiele prób odbudowy tego obiektu przez irański terrorystyczny reżim, dlatego izraelskie wojsko ponownie zaatakowało to miejsce" - dodano w komunikacie sił zbrojnych.

Naloty na obiekty jądrowe. Izrael wydaje ostrzeżenia

Izraelska armia wydała wcześniej ostrzeżenie dla cywilów, apelując do nich, by opuścili okolice zakładu. Władze Iranu przedstawiają obiekt w Araku jako reaktor badawczy.

Irański kompleks jądrowy w mieście Arak przed zniszczeniami
Siły zbrojne izraela uderzyły również w zakład obróbki uranu w Ardakanie, w prowincji Yazd, w którym produkowane jest tzw. żółte ciasto (ang. yellowcake). To koncentrat uranu, który jest później oczyszczany i wzbogacany, by stać się paliwem jądrowym.

Wojsko izraelskie podkreśliło, że to jedyny taki zakład w Iranie, który jest bardzo ważnym elementem "programu zbrojeń nuklearnych realizowanego przez reżim".

Państwowa irańska agencja prasowa IRNA poinformowała wcześniej o nalotach na oba obiekty, przypisując je siłom amerykańsko-izraelskim.

USA i Izrael uderzają w irański program nuklearny

Zachód od dawna podejrzewa Iran o prace nad skonstruowaniem broni jądrowej. Reżim w Teheranie regularnie zaprzecza i podkreśla, że jego program atomowy ma wyłącznie cywilne zastosowanie.

Trump "gotowy rozpętać piekło"
Trump "gotowy rozpętać piekło"

Iran zgromadził jednak 440 kg uranu wzbogaconego do 60 procent. Ta koncentracja wykracza poza potrzeby cywilne, a po relatywnie krótkim procesie dalszego wzbogacenia materiał może posłużyć do produkcji kilku bomb atomowych.

USA i Izrael podkreślają, że zniszczenie irańskiego programu atomowego jest jednym z celów rozpoczętego 28 lutego ataku na to państwo.

pc
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
