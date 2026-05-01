Świat Izrael zatrzymał flotyllę. 34 rannych, wśród nich osoba z Polski

Grecja, Kreta. Izrael przekazuje zatrzymanych aktywistów Flotylli Sumud Źródło: Reuters

Zatrzymani przez siły izraelskie aktywiści z floty transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, znaleźli się w piątek na greckiej wyspie Krecie - poinformowała AFP.

W czwartek Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. Z kolei według organizatorów Globalnej Flotylli Sumud Izrael zatrzymał 211 działaczy.

Wojsko izraelskie przekazało już około 170 osób greckiej straży przybrzeżnej, dwie są nadal zatrzymane - podało w piątek po południu izraelskie wojsko.

Aktywiści Globalnej Flotylli Sumud przywożeni na pokładach statków greckiej straży przybrzeżnej Źródło: Reuters

Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele Globalnej Flotylli Sumud przekazali, że 34 aktywistów zostało rannych i znajduje się w szpitalu. Udało się ustalić narodowość 31 z nich: cztery osoby z Australii, dwie z Kanady, jedna z Węgier, dwie z Holandii, cztery z Nowej Zelandii, dwie z Hiszpanii, jedna z Ukrainy, dwie z Niemiec, jedna z Francji, jedna z Polski, dwie z Wielkiej Brytanii, dwie z Kolumbii, trzy z Włoch, trzy ze Stanów Zjednoczonych i jedna z Portugalii.

Państwa reagują

W czwartek kilka europejskich państw, których obywatele znaleźli się wśród zatrzymanych przez Izrael, wezwało do ich uwolnienia. Z kolei dziesięć krajów, w tym Hiszpania, Turcja i Pakistan, wydało wspólne oświadczenie, w którym potępiło "rażące naruszenia prawa międzynarodowego" przez Izrael.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek po południu, że "bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumud Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z charge d’affaires Ambasady Izraela w Warszawie". "Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości" - zapewnił na platformie X resort dyplomacji.

Bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumud Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z chargé d’affaires Ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości. https://t.co/SpMytAgR60 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) April 30, 2026 Rozwiń

We wcześniejszym komunikacie MSZ podkreśliło, że z zaniepokojeniem monitoruje doniesienia o działaniach podjętych przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów.

Flotylla Sumud

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 roku. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tysięcy ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób.

OGLĄDAJ: Żukowska: liczę się z tym, że mogą nie wpuścić mnie do Izraela i USA Zobacz cały materiał