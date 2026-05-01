Świat

Izrael zatrzymał flotyllę. 34 rannych, wśród nich osoba z Polski

Okręty Globalnej Flotylli Sumud zatrzymanej przez Izrael
Grecja, Kreta. Izrael przekazuje zatrzymanych aktywistów Flotylli Sumud
Źródło: Reuters
Izrael poinformował w czwartek o zablokowaniu statków usiłujących dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Aktywiści zostali zatrzymani i przekazani greckiej straży przybrzeżnej. 34 osoby zostały ranne - wśród nich jedna z Polski.

Zatrzymani przez siły izraelskie aktywiści z floty transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, znaleźli się w piątek na greckiej wyspie Krecie - poinformowała AFP.

W czwartek Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. Z kolei według organizatorów Globalnej Flotylli Sumud Izrael zatrzymał 211 działaczy.

Wojsko izraelskie przekazało już około 170 osób greckiej straży przybrzeżnej, dwie są nadal zatrzymane - podało w piątek po południu izraelskie wojsko.

Aktywiści Globalnej Flotylli Sumud przywożeni na pokładach statków greckiej straży przybrzeżnej
Na piątkowej konferencji prasowej przedstawiciele Globalnej Flotylli Sumud przekazali, że 34 aktywistów zostało rannych i znajduje się w szpitalu. Udało się ustalić narodowość 31 z nich: cztery osoby z Australii, dwie z Kanady, jedna z Węgier, dwie z Holandii, cztery z Nowej Zelandii, dwie z Hiszpanii, jedna z Ukrainy, dwie z Niemiec, jedna z Francji, jedna z Polski, dwie z Wielkiej Brytanii, dwie z Kolumbii, trzy z Włoch, trzy ze Stanów Zjednoczonych i jedna z Portugalii.

W czwartek kilka europejskich państw, których obywatele znaleźli się wśród zatrzymanych przez Izrael, wezwało do ich uwolnienia. Z kolei dziesięć krajów, w tym Hiszpania, Turcja i Pakistan, wydało wspólne oświadczenie, w którym potępiło "rażące naruszenia prawa międzynarodowego" przez Izrael.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek po południu, że "bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumud Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z charge d’affaires Ambasady Izraela w Warszawie". "Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości" - zapewnił na platformie X resort dyplomacji.

We wcześniejszym komunikacie MSZ podkreśliło, że z zaniepokojeniem monitoruje doniesienia o działaniach podjętych przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów.

Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów.

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Globalna Flotylla Sumud zorganizowała podobną akcję jesienią 2025 roku. Do Strefy Gazy wyruszyło wówczas blisko 500 osób. Konwój został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela, a potem deportowano.

W latach 2023-2025 w Strefie Gazy trwała wojna Izraela z Hamasem, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Według władz palestyńskich w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tysięcy ludzi. Izraelska ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 roku, w którym zginęło około 1200 osób.

OGLĄDAJ: Żukowska: liczę się z tym, że mogą nie wpuścić mnie do Izraela i USA
Żukowska: liczę się z tym, że mogą nie wpuścić mnie do Izraela i USA

Czytaj także:
shutterstock_2063637563_1
22 lata w Unii Europejskiej. Tak świętowaliśmy rocznicę
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuje" o podwyżce ceł
Świat
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
METEO
Okręt, który przewoził deportowanych z Argentyny
"Niepożądany gość" w gdyńskim porcie. Miał przywieźć "kryminalistów"
Tamara Barriga
Rekord gitarowy we Wrocławiu
"Hey Joe" na siedem tysięcy gitar. Zagrali we Wrocławiu
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki chce nowej konstytucji. Jest komentarz Tuska
Polska
35 min
Służby ochraniające Donalda Trumpa
Strzały na balu z udziałem Trumpa. "Przy wejściu nie sprawdzano nawet nazwisk"
Marcin Wrona, Jacek Stawiski
Burza
Pierwsze majowe burze. Prognoza zagrożeń
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
Świat
imageTitle
Dlaczego Mychajło Mudryk został zdyskwalifikowany "w tajemnicy"?
EUROSPORT
Pavel Talankin
Zaginął Oscar nadany jako bagaż. Szybka reakcja przewoźnika
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście
Rowerzysta zginął pod kołami auta
Poznań
imageTitle
Starcie byłych mistrzów świata nadal trzyma w napięciu
EUROSPORT
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
METEO
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
WARSZAWA
Strzały na balu korespondentów
Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie
Świat
imageTitle
"To była automatyczna reakcja". Zaatakowany mistrz przeprasza
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Tragiczny wypadek w Lesznie. Spadochron się otworzył, skoczek zginął
Poznań
Korek na S1
Zablokowali ekspresówkę po wypadku. Dwie osoby ranne
Katowice
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
BIZNES
Wypadek z udziałem paralotni w Inowrocławiu
Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
BIZNES
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
METEO
36-letni mieszkaniec Zgierza aresztowany
Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy
Lublin
imageTitle
Szef FIFA chciał pogodzić Palestynę i Izrael. Reakcja mówi wszystko
EUROSPORT
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
WARSZAWA
imageTitle
Sokoli wzrok trenera. Jego podanie zapoczątkowało gola
EUROSPORT
Tak mogli wyglądać zmarli
Znaleźli czaszki XIII-wiecznych mieszkańców. Zrekonstruowali ich twarze
Lublin
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
BIZNES
Pani Edyta, zmarła po ataku niedźwiedzia
"Zabił ją pierwszym uderzeniem". Samorządowcy domagają się działań po ataku niedźwiedzia
Martyna Sokołowska

