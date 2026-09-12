Świat Burza piaskowa widoczna z kosmosu. Szalała nad trzema krajami Oprac. Agnieszka Stradecka |

Burza piaskowa w Arizonie Źródło wideo: Enex Źródło zdj. gł.: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

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Wraz z końcem lata w Afryce Zachodniej zmniejsza się aktywność pyłowa w większości regionu. Nie oznacza to jednak, że możliwość występowania burz piaskowych zupełnie zanika. Należący do NASA satelita Terra w pierwszym tygodniu września uchwycił moment, gdy gigantyczna chmura piasku unosiła się nad trzema krajami - Mali, Nigrem i Algierią.

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El Nino a pustynne burze

Na udostępnionym w czwartek zdjęciu satelitarnym widać unoszące się nad ziemią masy pustynnego piasku. Jak wyjaśnił Tianle Yuan, badacz atmosfery w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda należącym do NASA, takie widoki często wiążą się z habubami, potężnymi burzami piaskowymi napędzanymi przez silny wiatr konwekcyjny.

Duża burza piaskowa nad Afryką Źródło zdjęcia: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Co ciekawe, rozwijające się zjawisko El Nino ma szansę zmienić wzorce powstawania i przemieszczania się tych burz. Yuan przekazał, że anomalia może wpływać na transport pyłu nad północną Afryką na dwa sposoby. Ekstremalnie suche warunki mogą sprawić, że wiatr będzie miał do dyspozycji więcej luźnych osadów, ale jednocześnie El Nino może "uspokajać" pogodę w regionie. Mniejsza aktywność konwekcyjna oznacza również mniej intensywnych burz wzniecających chmury pyłu.

- Jedno zjawisko może być związane z drugim, ale trudno określić, jak [El Nino - przyp. red.] konkretnie wpłynie na poszczególne burze - podsumował Yuan.