Świat

Izrael zaatakował stolicę Jemenu. Zabici i ranni

Sana. Stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Rakieta wystrzelona z Jemenu uruchomiła system alarmowy w Tel Awiwie - 22 sierpnia 2025 roku
Źródło: Reuters
W niedzielę izraelskie wojsko zaatakowało Sanę, stolicę Jemenu, która obecnie jest rządzona przez Huti, a atak ma być zemstą za pociski wystrzelone w kierunku Izraela przez Huti. Władze w Sanie podają, że w wyniku izraelskiego ostrzału zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych.

Wymiana ognia między Huti a Izraelem to pokłosie wojny Izraela z Hamasem. W piątek Huti wystrzelili pocisk i dron w kierunku Izraela. Dron został zestrzelony, a pocisk - w trakcie ostrzału - rozpadł się w powietrzu, powodując w państwie żydowskim niewielkie zniszczenia. W niedzielę izraelskie władze podały, że pocisk miał amunicję kasetową i był to pierwszy taki atak ze strony Jemenu.

"Naród całą mocą przeciwstawi się". Przywódca Iranu znów grozi
Dowiedz się więcej:

"Naród całą mocą przeciwstawi się". Przywódca Iranu znów grozi

Pałac prezydencki wśród celów ataku

Jak podało izraelskie wojsko, w niedzielę został przeprowadzony atak odwetowy na pałac prezydencki w Sanie, dwie elektrownie i składowisko paliwa. Kontrolowana przez Huti agencja prasowa Saba podała, że w atakach zginęły co najmniej dwie osoby, a pięć zostało rannych.

Sana, stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Sana, stolica Jemenu zbombardowana przez Izrael
Źródło: YAHYA ARHAB/PAP/EPA

Izraelskie wojsko poinformowało, że ataki uderzyły w "infrastrukturę wojskową terrorystycznego reżimu Huti" w rejonie Sany, w tym w obiekt wojskowy, w którym znajduje się pałac prezydencki, elektrownie Hizaz i Asar, a także magazyn paliwa. W nalotach na Sanę wzięło udział 10 samolotów Sił Powietrznych, zrzucając około 35 sztuk amunicji - przekazały izraelskie media.

Rabini z całego świata apelują w sprawie Strefy Gazy
Dowiedz się więcej:

Rabini z całego świata apelują w sprawie Strefy Gazy

"Wyraz solidarności z Gazą"

Huti twierdzą, że ich ataki na Izrael to wyraz solidarności z Palestyńczykami w Gazie. Taki też podali powód ich ataków na statki na Morzu Czerwonym. Wysoki rangą członek Huti, Abdul Qader al-Murtada przekazał w niedzielę, że "działania powodowane solidarnością z Palestyńczykami będą kontynuowane".

Od 2014 roku w Jemenie trwa wojna domowa między uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem i jego sojusznikami, którzy kontrolują wschodnią i południową część kraju, a Huti i ich sojusznikami, którzy kontrolują północno-zachodnią część kraju, łącznie z konstytucyjną stolicą Saną.

Ataki na Morzu Czerwonym. Zatonęły dwa masowce
Dowiedz się więcej:

Ataki na Morzu Czerwonym. Zatonęły dwa masowce

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: Reuters, The Times of Israel, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: YAHYA ARHAB/PAP/EPA

HutiJemenIzraelBliski WschódStrefa Gazy
