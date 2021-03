Po raz czwarty w ciągu dwóch lat Izrael staje przed wyborem. Wyrównana walka na finiszu

Urzędujący premier Izraela Benjamin Netanjahu ma największe szanse na sukces we wtorkowych wyborach parlamentarnych i utworzenie nowego rządu. Jest to jednak niewielka przewaga, a walka jest na wyrównanym poziomie. Przeciwnicy szefa rządu przypominają między innymi błędy popełnione w czasie pandemii oraz trwający proces w sprawie korupcji.

We wtorek Izraelczycy po raz czwarty w ciągu dwóch lat będą głosować w wyborach parlamentarnych. Obecny izraelski premier Benjamin Netanjahu, który pozostawał na tym stanowisku najdłużej w historii kraju - przez ostatnie 12 lat - liczy, że wyborcy nagrodzą go za przeprowadzenie udanej kampanii szczepień na koronawirusa oraz serię porozumień pokojowych z krajami arabskimi. Jego przeciwnicy podkreślają jednak błędy popełnione przez rząd podczas pandemii COVID-19, poleganie na skrajnie nacjonalistycznych sojusznikach oraz trwający proces w sprawie korupcji.

Walka niemal wyrównana

Ostatnie sondaże zostały opublikowane w piątek, ponieważ w Izraelu zakazane jest przeprowadzanie badań opinii publicznej na pięć dni przed wyborami. Według nich Netanjahu ma niewielką przewagę nad innymi liderami. Jego prawicowa partia Likud (hebr. Konsolidacja) najprawdopodobniej zdobędzie około 30-32 mandatów w 120-osobowym Knesecie i zmuszona zostanie - jak działo się to wcześniej - do zawarcia sojuszu.

Występujące mocno przeciw Netanjahu ugrupowania centrowe, arabskie, lewicowe czy nawet Tikwa Hadasza kierowana przez Gideona Saara, jedyna prawicowa partia, której szef deklaruje nieprzystąpienie do rządu "Bibiego", nie łączy ze sobą nic poza niechęcią do obecnego szefa rządu. Przez to mają mniejsze szanse na stworzenie stabilnej koalicji. Jednak według badań formacje te będąc w sojuszu mogą uzyskać 56-60 mandatów. Oznacza to, że szanse dla premiera i jego rywali są wypośrodkowane. Najsilniejszą opozycyjną formacją jest centrowa Jesz Atid (hebr. Jest Przyszłość) Jaira Lapida, która może zdobyć 18-19 mandatów. Za nią lokuje się Tikwa Hadasza (hebr. Nowa Nadzieja) z szansą na 8-10 mandatów. Zjednoczona Lista partii arabskich może zdobyć 8 mandatów, świecko-nacjonalistyczny Israel Bejtenu (hebr. Izrael Nasz Dom) - 6-8, a socjaldemokratyczna Partia Pracy - 5-6.