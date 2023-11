Rośnie liczba zakładników Hamasu. Wśród nich są obcokrajowcy

Nie 239 a 242 zakładników znajduje się aktualnie w rękach Hamasu - poinformowała w czwartek armia izraelska. To osoby uprowadzone przez Hamas podczas ataku, który miał miejsce 7 października. Według strony izraelskiej zakładnicy są przetrzymywani w Strefie Gazy. Ich liczba może jeszcze wzrosnąć.

Zakładników było jeszcze więcej

Portal Times of Israel zwraca uwagę, że dane o 242 zakładnikach nie uwzględniają pięciu osób, które wydostano ze Strefy Gazy, co oznacza, że 7 października w rękach Hamasu znalazło się co najmniej 247 osób.