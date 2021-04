Ostrzał rakietowy i zamieszki w Jerozolimie. "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

Izraelskie wojsko jest przygotowane na eskalację napięć w Strefie Gazy i Jerozolimie - oświadczył w sobotę premier Izraela Benjamin Netanjahu. W nocy z piątku na sobotę Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 36 rakiet, zaś we Wschodniej Jerozolimie doszło do kolejnych starć Palestyńczyków z policją.

Benjamin Netanjahu oświadczył, że w rozmowach z wojskowymi dowódcami polecił im, "by byli gotowi na każdy scenariusz", i zapewnił, że siły bezpieczeństwa zrobią wszystko, by utrzymać pokój. Jednocześnie wezwał "wszystkie strony do spokoju i poszanowania prawa w Jerozolimie", gdzie niemal co nocy dochodzi do zamieszek i starć Palestyńczyków z policją od początku ramadanu 14 kwietnia.