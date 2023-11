"Koniec świata" w Strefie Gazy. "Dzieci nosiły na rękach inne ranne dzieci, na gruzach wisiały ciała"

- Czekałem w kolejce, aby kupić chleb, gdy nagle i bez wcześniejszego ostrzeżenia spadło siedem do ośmiu pocisków - relacjonował jeden ze świadków. - W ziemi było (potem) siedem do ośmiu ogromnych dziur, pełnych zabitych ludzi, części ciał leżały wszędzie. To było jak koniec świata - stwierdził.

Jeden ze świadków powiedział stacji CNN, że gdy usłyszał huk rakiet natychmiast pobiegł do obozu, w którym przebywała jego rodzina. - Dzieci nosiły na rękach inne ranne dzieci i biegały, a w powietrzu unosił się szary pył. Na gruzach budynków wisiały ciała, wiele z nich było nie do zidentyfikowania. Niektórzy krwawili, inni byli poparzeni - opowiadał mężczyzna w rozmowie telefonicznej z amerykańskimi dziennikarzami. Dodał, że w mieście zapanował chaos. - Widziałem kobiety krzyczące i zdezorientowane. Nie wiedziały, czy płakać po stracie dzieci, czy biegać i ich szukać, zwłaszcza, że wiele dzieci bawiło się w okolicy - mówił.

"Widok, którego nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić"

Mohammed Hawajreh, pielęgniarz z organizacji Lekarze bez Granic, który pracuje w szpitalu Al Shifa w Gazie powiedział, że część rannych trafiła również pod ich opiekę. - Małe dzieci trafiły do szpitala z głębokimi ranami i poważnymi poparzeniami. Przyjechali bez rodzin. Wielu krzyczało i wołało rodziców. Zostałem z nimi do czasu, aż udało nam się znaleźć dla nich miejsce, ponieważ szpital pękał w szwach – powiedziała Hawajreh.

Izraelska armia: zabiliśmy dowódcę Hamasu

Przedstawiciele izraelskiego wojska twierdzą, że oprócz Biariego zlikwidowano w mieście 50 innych bojowników, a oddziały izraelskie przejęły tam kontrolę nad "twierdzą Hamasu". Twierdza była wykorzystywana przez Biariego do szkolenia w ramach przygotowań do operacji terrorystycznych. Znajdowała się tam infrastruktura i tunele, które służyły bojownikom do przemieszczania się do strefy przybrzeżnej. W walkach na tym obszarze siły izraelskie zabiły wielu terrorystów, zniszczyły tunele, broń i sprzęt wojskowy - podano.