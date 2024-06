Izraelska armia zapowiedziała w niedzielę rano wprowadzenie "przerwy taktycznej" w ofensywie na południu Strefy Gazy, by umożliwić dostarczenie Palestyńczykom większej ilości pomocy humanitarnej. Kilkugodzinna przerwa ma powtarzać się codziennie aż do odwołania.

Armia oznajmiła, że przerwa będzie obowiązywać w okolicach Rafah od godziny 8 czasu lokalnego (7 czasu polskiego) do godziny 19 (18 czasu polskiego). W komunikacie poinformowano, że takie przerwy będą odbywać się codziennie aż do odwołania.

Przerwa ma na celu umożliwienie dotarcia ciężarówkom z pomocą do kontrolowanego przez Izrael przejścia Kerem Szalom, głównego punktu transportu pomocy, oraz bezpieczne dotarcie do głównej drogi biegnącej z północy na południe i przewiezienie ładunków do innych części Strefy Gazy.

Zdaniem ONZ po wejściu żołnierzy izraelskich do Rafah, od 6 maja do 6 czerwca do Strefy Gazy docierało przeciętnie 68 ciężarówek dziennie, znacznie mniej niż w kwietniu, gdy dziennie było 168 takich transportów. To zdecydowanie poniżej potrzeb w Strefie Gazy wynoszących 500 ładunków dziennie.