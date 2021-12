Przywódca Palestyńczyków rozmawiał z ministrem obrony Izraela

Minister obrony Izraela Beni Ganc poinformował, że we wtorek wieczorem spotkał się z przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Jak dodał, rozmowy dotyczyły wzmocnienia więzi gospodarczych i bezpieczeństwa.

"Spotkałem się dziś (we wtorek - red.) wieczorem z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Omówiliśmy kwestie społeczne i gospodarcze oraz wzmocnienie naszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa (...)" - napisał na Twitterze szef resortu obrony Izraela.

Oficjalnie nie podano, gdzie odbyło się spotkanie, jednak według izraelskiej prasy była to rezydencja Ganca w środkowej części Izraela. Byłaby to pierwsza taka podróż Abbasa od ponad 10 lat - podkreśla Reuters. Było to także pierwsze spotkanie Abbasa z tak wysokim rangą izraelskim urzędnikiem od czasu powołania nowego rządu z Izraelu w czerwcu.