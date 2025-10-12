Zaczną zwalniać zakładników. Hamas potwierdza

Izraelskie media: Hamas uwolni izraelskich zakładników w poniedziałek rano Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Zgodnie z pierwszą fazą obowiązującego od piątku rozejmu porwani zakładnicy powinni zostać uwolnieni najpóźniej w poniedziałek o godzinie 12.30 czasu miejscowego.

Jeśli pozwolą na to warunki zakładnicy mogą być jednak zwolnieni już w nocy z niedzieli na poniedziałek - podała stacja Kanał 12, powołując się na urzędników. Dodano, że na razie "nie wszystkie szczegóły" przekazania porwanych są jasne dla Izraela, ale wynika to raczej z trudności logistycznych po stronie Hamasu niż z celowej zwłoki.

Podobne informacje przekazał rodzinom uprowadzonych rządowy koordynator ds. zakładników Gal Hirsz - napisał portal Times of Israel. Hirsz dodał, że zakończono przygotowania wojska i placówek medycznych na przyjęcie uwolnionych.

Wysoki rangą urzędnik Hamasu Osama Hamdan powiedział w sobotę agencji AFP, że wymiana rozpocznie się zgodnie z ustaleniami, w poniedziałek rano.

Pierwszy etap planu pokojowego

Przyjęty przez Izrael i Hamas pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego zakłada uwolnienie wszystkich zakładników - żywych i martwych - w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek.

Według władz izraelskich w Strefie Gazy pozostaje 20 żywych zakładników i ciała 28 porwanych. Umowa zakłada przekazanie uprowadzonych i ciał za jednym razem.

Hamas sygnalizował wcześniej, że nie może zlokalizować wszystkich zwłok, co może doprowadzić do opóźnień. W porozumieniu zapisano, że w takim wypadku Hamas ma poinformować mediatorów i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) o znanych mu miejscach złożenia zwłok, by wszystkie mogły być ekshumowane i sprowadzone do Izraela.

Uwolnienie więźniów ma być koordynowane przez ICRC. Ich przekazanie ma się odbyć bez publicznych ceremonii i relacji medialnych. Podczas ostatniego zawieszenia broni zimą tego roku Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, które miały upokorzyć zakładników. Według władz Izraela w grupie 20 pozostających przy życiu porwanych są sami mężczyźni porwani 7 października 2023 r. Niektórzy z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

Zakładnicy Hamasu

Podczas ataku 7 października Hamas i inne palestyńskie bojówki porwały z Izraela w sumie 251 osób. Hamas uwolnił 138 z nich, głównie w ramach wymian towarzyszących rozejmom (jesienią 2023 r. i zimą 2025 r.), ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 58 zakładników. Hamas uwolnił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

Oprócz 47 porwanych 7 października 2023 roku Hamas przetrzymuje też ciało zabitego w 2014 roku izraelskiego żołnierza.