Netanjahu w sądzie. Wznowiono proces

Premier Izraela Benjamin Netanjahu stawił się w poniedziałek w sądzie w Jerozolimie, gdzie wznowiony został jego proces w sprawie zarzutów o korupcję i defraudację. Szef izraelskiego rządu pojawił się w sądzie tuż przed rozpoczęciem obrad i opuścił go przed wezwaniem pierwszego świadka. Przed sądem manifestowali zwolennicy i przeciwnicy premiera.

Ciągnący się od prawie pięciu lat proces dotyczy trzech spraw. W pierwszej chodzi o rzekome przeprowadzenie przychylnych dla izraelskiej firmy telekomunikacyjnej Bezek i wartych około 500 mln dolarów zmian w prawie w zamian za pozytywne przedstawianie małżeństwa Netanjahów w należącym do Bezeku portalu informacyjnym Walla. Premier został tutaj oskarżony o korupcję, defraudację i nadużycie zaufania.

Wyłanianie rządu w cieniu procesu

Co grozi Netanjahu?

Natanjahu jest pierwszym izraelskim premierem, którego postawiono w stan oskarżenia podczas pełnienia urzędu. Lider Likudu sprawował go 12 lat. Jeśli jego wina zostanie dowiedziona, grozi mu do 10 lat więzienia za korupcję i do 3 lat za defraudację i nadużycie zaufania.