Twierdzą, że celem był dowódca Hamasu. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Izraelskie wojsko przeprowadziło atak na miasto Chan Junus w Strefie Gazy. Jak twierdzi armia, celem był dowódca wojskowy Hamasu Mohammed Deif. Według lokalnych władz, w ataku zginęło co najmniej 71 Palestyńczyków, a blisko 300 osób zostało rannych. Co najmniej 17 Palestyńczyków zginęło z kolei w izraelskim ataku na salę modlitw w obozie dla uchodźców położonym na zachód od miasta Gaza - podały władze w Gazie.

Ministerstwo zdrowia w Gazie poinformowało, że w ataku na strefę humanitarną zginęło co najmniej 71 osób, a 289 zostało rannych. Wcześniej biuro prasowe Hamasu podawało, że w sobotnim ataku sił izraelskich zginęło lub zostało rannych co najmniej 100 osób, w tym członkowie cywilnej służby ratunkowej.

"Wszyscy męczennicy to cywile, a to, co się wydarzyło, to poważna eskalacja ludobójczej wojny, wspieranej przez stronę amerykańską, przy milczącym przyzwoleniu świata" - oznajmił Abu Zuhri, cytowany przez agencję Reutersa.