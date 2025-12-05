Logo strona główna
Świat

Zauważyli drony w pobliżu trasy lotu Zełenskiego. Alert

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA. Andrij Jermak stoi z lewej. Zdjęcie z 17 października
Zełenski w irlandzkim parlamencie: jest realna szansa na pokój, ale musimy ją wykorzystać
Źródło: Reuters
Załoga irlandzkiego okrętu zauważyła do pięciu dronów w pobliżu trasy lotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, gdy przywódca zmierzał z wizytą do Irlandii – poinformował w czwartek dziennik "The Irish Times".

Do incydentu doszło w poniedziałek. Zaobserwowanie dronów spowodował ogłoszenie alertu o zagrożeniu. Była obawa, że bezzałogowce mogą wlecieć na trasę prezydenckiego samolotu - podał "The Irish Times", powołując się na swoje źródła. Samolot, jak zapewniono, nie znajdował się w niebezpieczeństwie.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA. Andrij Jermak stoi z lewej. Zdjęcie z 17 października
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w USA. Andrij Jermak stoi z lewej. Zdjęcie z 17 października
Źródło: president.gov.ua

Ukraińska delegacja, która zabiegała o wsparcie w Europie dla Kijowa, przyleciała do Dublina późnym wieczorem w poniedziałek - nieco wcześniej, niż planowano - i odleciała późno następnego dnia.

Drony dotarły w miejsce, gdzie miał znajdować się samolot Zełenskiego

Portal Journal, który jako pierwszy poinformował o zauważeniu dronów, podał, że dotarły one w miejsce, gdzie miał się znajdować samolot Zełenskiego, dokładnie w momencie, gdy miał tam przebywać według pierwotnego planu.

"Najbardziej niszczycielska wojna o wolność". Ale "jest realna szansa" na pokój
"Najbardziej niszczycielska wojna o wolność". Ale "jest realna szansa" na pokój

Serwis przekazał, że trwa śledztwo, mające ustalić, skąd wyruszyły drony: z lądu czy też z niewykrytego statku. Według obu mediów po raz pierwszy spostrzeżono je na północny wschód od Dublina, w odległości około 20 kilometrów od lotniska.

Drony nieznanego pochodzenia zakłócały w ostatnim czasie ruch w przestrzeni powietrznej w Europie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała je za element "wojny hybrydowej".

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

UkrainaWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieIrlandia
