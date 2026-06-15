Świat Rosyjski bombowiec strategiczny rozbił się w trakcie ćwiczeń Oprac. Adrian Wróbel |

Rosyjski bombowiec Tu-22M3 (nagrania archiwalne) Źródło wideo: Reuters

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Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że bombowiec odbywał lot ćwiczebny niedaleko miasta Irkuck na Syberii.

"Załoga się katapultowała. Nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pilotów. Na ziemi nie ma żadnych uszkodzeń. Samolot leciał bez ładunku bojowego" - podała agencja Interfax, cytując resort obrony.

Gubernator Irkucka Igor Kobzew poinformował w oświadczeniu, że samolot rozbił się w pobliżu wsi Kamenka, strażacy gaszą pożar, a czterech członków załogi samolotu zostało przewiezionych do szpitala.

⚡️A Russian Tu-22M3 has crashed in Irkutsk region of Russia.



These bombers are used by Russia for strikes on Ukraine. pic.twitter.com/857R9MCcGR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 15, 2026 Rozwiń

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pikujący samolot. Przekazał je między innymi Anton Heraszczenko, były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych (w latach 2021-2023). Oficjalnie nie potwierdzono autentyczności nagrania.

Bombowiec Tu-22M3 Źródło zdjęcia: Scanpix Norway / Reuters / Forum

Rosyjskie bombowce Tu-22M3

Samoloty Tupolew Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określane są w Rosji jako bombowce dalekiego zasięgu. Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi.

Rosja wykorzystuje te bombowce do atakowania Ukrainy, ponieważ są one zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 oraz hipersonicznych pocisków Kindżał.

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