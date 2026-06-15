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Świat

Rosyjski bombowiec strategiczny rozbił się w trakcie ćwiczeń

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Irkuck
Rosyjski bombowiec Tu-22M3 (nagrania archiwalne)
Źródło wideo: Reuters
W okolicach Irkucka rozbił się rosyjski bombowiec strategiczny Tupolew Tu-22M3 - poinformowała agencja Reuters, powołując się na ministerstwo obrony Rosji.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że bombowiec odbywał lot ćwiczebny niedaleko miasta Irkuck na Syberii.

"Załoga się katapultowała. Nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pilotów. Na ziemi nie ma żadnych uszkodzeń. Samolot leciał bez ładunku bojowego" - podała agencja Interfax, cytując resort obrony.

Gubernator Irkucka Igor Kobzew poinformował w oświadczeniu, że samolot rozbił się w pobliżu wsi Kamenka, strażacy gaszą pożar, a czterech członków załogi samolotu zostało przewiezionych do szpitala.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pikujący samolot. Przekazał je między innymi Anton Heraszczenko, były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych (w latach 2021-2023). Oficjalnie nie potwierdzono autentyczności nagrania.

Bombowiec Tu-22M3
Bombowiec Tu-22M3
Źródło zdjęcia: Scanpix Norway / Reuters / Forum

Rosyjskie bombowce Tu-22M3

Samoloty Tupolew Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określane są w Rosji jako bombowce dalekiego zasięgu. Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi.

Rosja wykorzystuje te bombowce do atakowania Ukrainy, ponieważ są one zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 oraz hipersonicznych pocisków Kindżał.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
RosjaSyberia
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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