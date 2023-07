Znana aktorka nosiła kapelusz zamiast hidżabu. Usłyszała wyrok

Ponadto sąd nakazał aktorce cotygodniowe wizyty w ośrodku psychologicznym "w celu leczenia zaburzeń psychicznych związanych z osobowością antyrodzinną" oraz zobowiązał do złożenia zaświadczenia o stanie zdrowia po leczeniu. Bayegan utraciła również prawo do publikowania w mediach społecznościowych i opuszczania Iranu przez dwa lata - podała w środę agencja informacyjna Fars.

"Policja moralności" w Iranie

Afsaneh Bayegan jest znana z roli w serialu telewizyjnym "Sarbedaran". Rok temu aktorka wyraziła poparcie dla Mahsy Amini, która została zatrzymana za niedokładne zakrywanie włosów i zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Doprowadziło to do masowych protestów w całym Iranie, w których zginęło co najmniej 500 osób, a dziesiątki tysięcy zostało zatrzymanych.