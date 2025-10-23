Logo strona główna
Świat

Stracony za szpiegostwo. Raport: był inżynierem w ośrodku nuklearnym

Dżawad Naeimi
Zdjęcia satelitarne pokazują irańskie obiekty nuklearne w Natanz przed i po atakach Izraela
Źródło: Reuters/Maxar
Władze w Iranie skazały i straciły za szpiegostwo Dżawada Naeimiego, inżyniera z ośrodka nuklearnego w Natanz - ujawniła organizacja obrony praw człowieka Hengaw, cytowana przez emigracyjny portal Iran International. Wcześniej miał zostać poddany torturom i zmuszony do przyznania się do winy. 

Organizacja obrony praw człowieka Hengaw opublikowała raport o egzekucji irańskiego inżyniera Dżawada Naeimiego. Został aresztowany w lutym ub.r. i skazany 18 października br. w niejasnych okolicznościach. Był poddawany torturom, a przyznanie się do winy zostało wymuszone - podał w środę imigracyjny portal Iran International, powołując się na raport. Hengaw ujawniła też, że mężczyzna był pracownikiem obiektu nuklearnego w Natanz, zniszczonego w czerwcowych atakach USA i Izraela

Według organizacji wątek tortur i wymuszeń powtarza się w przypadku osób oskarżonych w Iranie o szpiegostwo.

Sąd wydał wyrok śmierci

Portal irańskiego wymiaru sprawiedliwości Mizan, który informował o wykonaniu wyroku śmierci, twierdził, że stracony mężczyzna "przyznał się do kontaktów z izraelskim wywiadem, do których doszło z przyczyn zawodowych i osobistych". Jednocześnie nie podano nazwiska skazanego.

Dżawad Naeimi
Dżawad Naeimi
Źródło: Hengaw/Organizacja Praw Człowieka

Mężczyznę pochowano we wtorek na cmentarzu Behesht-e Masoumeh w Komie. Pogrzeb odbywał się pod ścisłą ochroną i bez udziału mediów. Według Hengaw rodzina Naeimiego została zastraszona przed ewentualnym publikowaniem informacji o pochówku. 

Hengaw to założona w 2016 roku kurdyjska organizacja pozarządowa z siedzibą w Norwegii. Publikuje raporty na temat łamania praw człowieka wobec Kurdów w Iranie. 

Irańskie represje wobec domniemanych szpiegów 

Egzekucja nastąpiła w okresie narastających represji wobec domniemanych szpiegów Izraela, po czerwcowych atakach Izraela i USA na irańskie obiekty nuklearne.

W sierpniu rząd Iranu stracił Ruzbeha Vadiego, członka Instytutu Badań Nauki i Technologii Jądrowej przy irańskiej Organizacji Energii Atomowej, za rzekome przekazywanie tajnych informacji Mosadowi. We wrześniu i październiku pod podobnymi zarzutami powieszono kilku innych mężczyzn - podkreślił Iran International.

We wrześniu Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. Praw Człowieka w Iranie Mai Sato poinformowała, że od początku roku w Iranie stracono 11 osób oskarżonych o szpiegostwo, w tym co najmniej dziewięć po czerwcowych atakach na instalacje atomowe.

Organizacje działające na rzecz praw człowieka potępiły gwałtowny wzrost liczby egzekucji, twierdząc, że sprawy z oskarżeń o szpiegostwo często nie spełniają międzynarodowych standardów rzetelnego procesu.Teheran utrzymuje, że działa zgodnie z prawem, aby przeciwdziałać "zorganizowanej infiltracji wywiadowczej" wymierzoną w irańskie programy nuklearne i obronne.

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Hengaw/Organizacja Praw Człowieka

Iran
