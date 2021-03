Zaghari-Ratcliffe ponownie przed sądem w Iranie. "Zarzuty nie mają znaczenia, to nie będzie uczciwa rozprawa"

Nazanin Zaghari-Ratcliffe usłyszała zarzut "siania wrogiej propagandy na temat Iranu". Tuż przed procesem jej mąż Richard powiedział BBC, że ani on, ani jego małżonka nie maja pojęcia, czego mogłyby dotyczyć nowe zarzuty.

Dodał, że "zarzuty nie mają większego znaczenia, bo to nie będzie uczciwa rozprawa, a raczej kolejne nadużycie irańskich władz wobec jego żony". - Nazanin jest teraz zestresowana i niespokojna - wyjaśnił w rozmowie.

Ratcliffe powiedział też, że wbrew jego oczekiwaniom ambasada brytyjska w Teheranie nie planuje wysłać swojego przedstawiciela do sądu, co on sam zakwalifikował, jako "utratę możliwości obrony brytyjskich interesów".