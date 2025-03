Szef irańskiej dyplomacji otrzymał list od Donalda Trumpa - poinformowały irańskie media. Prezydent USA zaprasza w nim do przystąpienia do negocjacji nuklearnych, ostrzegając przed możliwymi działaniami militarnymi.

