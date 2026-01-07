Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: 36 osób zginęło podczas protestów w Iranie, dziesiątki rannych

Iran, kryzys
Antyrządowy protest w prowincji Lorestan w Iranie
Źródło: Reuters
W ciągu 10 dni protestów w Iranie zginęło 36 osób, zdecydowana większość to protestujący - informują media. Z ich relacji wynika, że w wielu miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej wobec demonstrantów. Są też dziesiątki rannych, a ponad dwa tysiące osób aresztowano.
Kluczowe fakty:
  • W Iranie od 28 grudnia trwają protesty z powodu drożyzny - najliczniejsze od 2022 roku, kiedy śmierć 22-letniej Mahsy Amini wywołała demonstracje w całym kraju.
  • Z relacji mediów wynika, że w wielu miastach siły bezpieczeństwa użyły broni palnej wobec demonstrantów.
  • W piątek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą z odsieczą".

Co najmniej 36 osób poniosło śmierć w ciągu trwających w Iranie protestów - poinformowały media, powołując się na Human Rights Activists News Agency (HRANA), prowadzoną przez aktywistów sieć informacyjną. Aktywiści podali, że 34 zmarłe osoby to protestujący, a dwie to przedstawiciele sił bezpieczeństwa. Władze Iranu nie opublikowały oficjalnej liczby ofiar, ale przekazały informację o śmierci trzech osób ze służb bezpieczeństwa. BBC Persian potwierdziło do tej pory tożsamość 20 zabitych. HRANA przekazała również, że ponad 60 protestujących zostało rannych, a ponad dwa tysiące aresztowano.

Wśród ofiar są przedstawiciele sił bezpieczeństwa

We wtorek wieczorem irańskie półoficjalne media poinformowały o śmierci policjanta, zastrzelonego przez - jak to określono - "biorących udział w zamieszkach" w Malekshahi w zachodniej prowincji Ilam. W ostatnich dniach doszło tam do masowych protestów i brutalnych represji ze strony sił bezpieczeństwa. Wcześniej funkcjonariusze służb zostali sfilmowani, jak używali gazu łzawiącego podczas starć z protestującymi. Demonstranci wykrzykiwali hasła przeciwko władzy - podało BBC.

Zamieszki w Iranie wybuchły pod koniec grudnia na tle kryzysu gospodarczego. Jak podaje BBC, rozprzestrzeniły się już na 27 z 31 prowincji kraju. Z relacji mediów wynika, że siły bezpieczeństwa w różnych miastach używały broni palnej wobec demonstrantów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących

"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Wybuch niezadowolenia w Iranie. Kilka osób zginęło

Trump ostrzega: wtedy przyjdziemy z odsieczą

W piątek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą".

- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał. Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie.

Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.

Demonstracje zaczęły się od strajku właścicieli sklepów

Od 28 grudnia w Iranie utrzymują się protesty wywołane problemami gospodarczymi kraju. Demonstracje zaczęły się od strajku właścicieli sklepów, uważanych za znaczącą siłę polityczną, na ogół popierającą irańską teokrację. W sklepikarzy boleśnie uderzyło jednak załamanie się kursu lokalnej waluty, riala. Do ich protestów dołączyli stołeczni studenci z co najmniej 10 uczelni.

Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos

BIZNES

Obecne demonstracje w Iranie są uważane za największy przejaw niezadowolenia społeczeństwa od 2022 roku, kiedy śmierć 22-letniej Mahsy Amini wywołała demonstracje w całym kraju.

Komentatorzy zwracają uwagę, że w Iranie trwa kryzys gospodarczy, nasilony od czasu, gdy jesienią 2025 roku na kraj zostały ponownie nałożone sankcje związane z programem nuklearnym Teheranu. Wskaźnik inflacji, liczony od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku, przekroczył 50 procent, ceny żywności wzrosły o 72 procent - przekazał portal Euronews. Jednocześnie Iran ponosi znaczne wydatki na finansowanie tak zwanej osi oporu - szeregu działających na Bliskim Wschodzie proszyickich, antyizraelskich ugrupowań zbrojnych.

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Udostępnij:
TAGI:
IranUSAAjatollah Ali ChameneiDonald Trump
Czytaj także:
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa Maduro. "Okropny, zrujnowany i niebezpieczny obiekt"
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzanie paznokci, prokrastynacja, samokrytyka. Zaskakujące, co mózg chce nimi osiągnąć
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Siarczysty mróz. Mapy pokazują, gdzie będzie najzimniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Co dalej z ustawą o inspekcji pracy? "Lewica chce walczyć"
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
imageTitle
Wielki transfer 17-letniego Polaka oficjalnie ogłoszony
EUROSPORT
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
Nuuk, stolica Grenlandii
Francuskie MSZ: atak USA na Grenlandię nie miałby żadnego sensu
Świat
faktury shutterstock_2205886299
Koniec papierowych faktur. Nowe zasady dla polskich firm
BIZNES
Inspektorzy znaleźli zamarzniętego szczeniaka
Jedna buda, a w niej cztery psy. Szczeniak zamarzł
Trójmiasto
imageTitle
Horror dla Majchrzaka. Obronił trzy piłki meczowe
EUROSPORT
Fukushima, 2021
Telefon z poufnymi danymi stracony na lotnisku w Chinach
Maciej Wacławik
SMARTBrick lego
Nowe klocki Lego. Mogą "podkopywać to, co kiedyś było wielkie"
BIZNES
imageTitle
Walkower po kilku minutach meczu. Tak dłużej grać nie mogli
EUROSPORT
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadki podczas kuligów. Trzy osoby ranne
Poznań
Znaleziono ciała dwóch kobiet w Lipianach
Siekierą zabił dwie kobiety. Wniosek prokuratury
Szczecin
1912N000X CNB LAZZERI CHATBOTY-0004
Wchodzą w te związki z samotności. Skutki mogą być niebezpieczne
Polska
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach
Olsztyn
Ratownicy medyczni zatrzymali pijanego kierowcę
Wracali od pacjenta, powstrzymali pijanego kierowcę
Szczecin
apteka, leki, farmaceuta
Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Piotr Wójcik
Objazdy autobusów w Warszawie
15 budynków bez ogrzewania na Grzybowskiej. Do późnego wieczora
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica