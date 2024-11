Atak na posterunek. Nie żyją funkcjonariusze sił bezpieczeństwa 

Pięciu członków irańskich sił bezpieczeństwa zginęło w ataku na posterunek w prowincji Sistan i Beludżystan. To kolejny taki atak na funkcjonariuszy w tym regionie. Od kilku dni Iran prowadzi tam operację przeciwko grupom rebelianckim.

Jak podała agencja informacyjna Fars do zamachu doszło w niedzielę w południowo-wschodniej, graniczącej z Pakistanem prowincji Sistan i Beludżystan.

Region ten, jeden z najbiedniejszych w Iranie, jest zamieszkany przez mniejszość etniczną Beludżów, która w przeciwieństwie do dominującej w kraju gałęzi szyitów praktykuje islam sunnicki. Beludżowie są mniejszością etniczną zamieszkującą tereny należące do Pakistanu, Iranu i Afganistanu. Domagają się większej autonomii, a z czasem pełnej niepodległości.

Kolejne ofiary zamachów

W ostatnich dniach października w tym regionie dziesięciu funkcjonariuszy policji zginęło w ataku, do którego przyznała się sunnicka grupa dżihadystów Dżaisz al-Adl (po arabsku Armia Sprawiedliwości). Według lokalnych mediów od tego czasu siły irańskie rozpoczęły dużą operację, podczas której zginęło 15 osób, w tym organizator ataku.

W połowie stycznia Iran ostrzelał siedzibę grupy w Pakistanie, co doprowadziło do spięcia dyplomatycznego między Islamabadem a Teheranem. Pakistan odwołał swojego ambasadora z Teheranu, a dwa dni później wziął odwet, również przeprowadzając naloty na ugrupowanie - tym razem w granicach Iranu. Był to bezprecedensowy kryzys w czterdziestoletniej historii obu islamskich republik - ocenił portal Iran International. Oba państwa wielokrotnie oskarżały się nawzajem o umożliwienie grupom rebeliantów działania ze swoich terytoriów w celu przeprowadzania ataków na terenie sąsiada.