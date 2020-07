Incydent nad Syrią. "Amerykański F-15 w polu widzenia irańskiego samolotu"

W czwartek nad terytorium Syrii doszło do incydentu z udziałem irańskiego samolotu pasażerskiego i amerykańskiego myśliwca. Irańska agencja Tasnim podała, że do samolotu niebezpiecznie przybliżyły się myśliwce "należące do obcego państwa", wymuszając jego międzylądowanie w Bejrucie. Amerykanie potwierdzają obecność F-15, ale zapewniają o bezpiecznym dystansie.