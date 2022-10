Gwałtowne protesty w Iranie. Brytyjski tygodnik o "początku końca islamskiego reżimu"

Podczas protestów, które trwają od połowy września, tłum skanduje "Śmierć dyktatorowi!", co odnosi się do najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia. Takie same okrzyki wznoszono podczas demonstracji, które przerodziły się w irańską rewolucję i obaliły szacha Rezę Pahlawiego - przypomina brytyjski tygodnik.

Protesty zdarzały się w Iranie mniej więcej co dekadę, ale ta fala jest inna - ocenia "The Economist". Demonstranci nie domagają się już subwencji państwowych czy reformy systemu, lecz chcą obalić teokrację. Gniew ogarnął różne grupy etniczne i religijne, wykroczył poza klasę średnią, a demonstracje trwają dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wśród protestujących są także religijni Irańczycy

Zdaniem "Economista" sam Chamenei przyczynił się do narastania frustracji i gniewu, które doprowadziły do wybuchu protestów. Ajatollah od 33 lat rządzi krajem żelazną ręką, usunął ze swej teokracji zwolenników reform, ograniczył i tak niewielkie swobody Irańczyków w ramach wprowadzania coraz bardziej surowego "kodu moralności", kazał wreszcie zmanipulować wybory prezydenckie, by szefem państwa został całkowicie mu posłuszny konserwatysta Ebrahim Raisi - wylicza "The Economist".