Władze w Teheranie badają okoliczności ataku dronów w prowincji Isfahan w Iranie. Dotychczas nie potwierdzono związków Izraela z tym atakiem - powiedział w piątek szef irańskiej dyplomacji Hosejn Amir Abdollahijan w wywiadzie dla NBC News. Jak dodał, jeśli Izrael nie dokona odwetu na Iranie za zeszłotygodniowy atak, to "jesteśmy kwita, sprawa zakończona".

W wywiadzie dla NBC News Abdollahijan poinformował, że drony wystartowały z terytorium Iranu i przeleciały zaledwie kilkaset metrów zanim zostały zestrzelone. - Były to raczej zabawki, którymi bawią się nasze dzieci, a nie prawdziwe drony - oświadczył.

"Jesteśmy kwita"

Minister ostrzegł jednak, że jeśli Izrael dokona ataku odwetowego lub podejmie działania przeciwko interesom Iranu, to odpowiedź Teheranu "będzie natychmiastowa i na maksymalnym poziomie". - Ale jeśli do tego nie dojdzie, to jesteśmy kwita. Sprawa zakończona - dodał.