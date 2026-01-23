Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu w Indonezji

Akcja poszukiwawcza po odnalezieniu wraku samolotu w Indonezji Źródło: Reuters

Samolot ATR 42-500, należący do grupy lotniczej Indonesia Air Transport (IAT), stracił kontakt z kontrolą ruchu lotniczego w sobotę, 17 stycznia około godz. 13.30 czasu lokalnego w górzystym, gęsto porośniętym lasami deszczowymi rejonie Parku Narodowego Bantimurung-Bulusaraung w regionie Sulawesi Południowe.

Na pokładzie samolotu, który został wyczarterowany przez Ministerstwo Spraw Morskich i Rybołówstwa, znajdowało się siedmiu członków załogi i trzech pasażerów, pracowników ministerstwa. Narodowa Agencja Poszukiwawczo-Ratownicza Indonezji powiadomiła, że w piątek odnaleziono ciała wszystkich 10 pasażerów.

Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja) Źródło: BASARNAS

Lokalni ratownicy tuż po katastrofie odkryli fragmenty wraku samolotu w różnych miejscach wokół góry Bulusaraung.

Indonezyjski Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Transportu (KNKT) bada obecnie zawartość znalezionej w środę czarnej skrzynki rozbitej maszyny.

Katastrofy lotnicze w Indonezji

Indonezja ma słabą reputację w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. W minionych latach doszło tam do kilku śmiertelnych wypadków, wśród których najtragiczniejszym była katastrofa samolotu AirAsia A320, który w 2014 r. rozbił się podczas złej pogody na Morzu Jawajskim. W katastrofie zginęły 162 osoby.

Cztery lata później, w katastrofie samolotu Lion Air Boeing 737 Max zginęło 189 osób, a w styczniu 2021 r., kilka minut po starcie z lotniska w Dżakarcie, rozbił się w Morzu Jawajskim Boeing 737-500, obsługiwany przez linię lotniczą Sriwijaya. Zginęły 62 osoby.

