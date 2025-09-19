Indie. Szpital w mieście Meerut (nagranie archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Jak podał portal BBC w czwartek, dziewczynka została znaleziona na początku tygodnia w dystrykcie Shahjahanpur w stanie Uttar Pradeś na północy Indii. Pasterz miał usłyszeć cichy płacz dochodzący spod kopca ziemi, gdy wyprowadzał kozy na pastwisko. Gdy podszedł bliżej zauważył małą rączkę wystającą z błota. Przybyli na miejsce policjanci, wydobyli urodzone około 20 dni wcześniej dziecko.

Noworodek w stanie krytycznym

Dziecko zostało przewiezione do szpitala w mieście Shahjahanpur. Dyrektor placówki, dr Rajesh Kumar w rozmowie z BBC przekazał, że ziemia dostała się do ust i nosa noworodka. - Dziewczynka była w stanie krytycznym, wykazywała objawy niedotlenienia. Została pogryziona przez owady, a także przez jakieś zwierzę - poinformował lekarz. - Rokowanie jest poważne, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, by ją uratować - dodał.

Policja podała, że jak dotąd nie udało się odnaleźć rodziców noworodka. Portal brytyjskiego nadawcy odnotował, że nie jest to pierwszy przypadek pozostawienia dziewczynki na śmierć w Indiach. W najludniejszym kraju świata "kobiety spotykają się z dyskryminacją społeczną przez całe życie, a dziewczynki są postrzegane jako obciążenie finansowe, szczególnie w ubogich społecznościach" - czytamy w portalu BBC. W 2019 roku para z Uttar Pradeś znalazła dziewczynkę pogrzebaną żywcem w płytkim grobie w pobliżu miasta Bareli. Jeden z miejscowych polityków przyznał wówczas, że dziecko przeżyło cudem.