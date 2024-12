Najludniejszy kraj świata chce zwiększyć dzietność

Najludniejszy kraj chce zwiększyć dzietność

Dlatego nowe, prorodzinne kampanie nieprzypadkowo pojawiają się właśnie na południu Indii. W pięciu stanach w tej części kraju współczynnik dzietności spadł już do 1,6 urodzeń na kobietę - podobne tempo starzenia się społeczeństw odnotowuje się w rozwiniętych państwach w Europie, w Polsce to już tylko 1,26 urodzeń na kobietę w 2022 roku. Eksperci ostrzegają jednak, że w przypadku Indii mamy do czynienia ze zjawiskiem "starzenia się przed wzbogaceniem" - przykładowo dochód na mieszkańca stanu Andhra Pradesh jest średnio 28 razy niższy niż na mieszkańca posiadającej podobny poziom dzietności Szwecji. Oznacza to, że jeszcze trudniej będzie zapewnić starzejącym się ludziom niezbędne świadczenia społeczne.