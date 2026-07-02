Świat Co się stało na wycieczce? Śmierć przed ślubem budzi podejrzenia Maciej Wacławik |

Indie. Szpital w mieście Meerut (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: Raksha Shelare / Shutterstock

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Ketan Agarwal zginął 18 czerwca po tym, jak wpadł do fosy na terenie zabytkowego fortu Lohagad w zachodniej części stanu Maharasztra. 26-latek zwiedzał położoną na wzgórzu twierdzę wraz z narzeczoną, 20-letnią Siyą Goyal.

Kilka dni po śmierci młodego mężczyzny policja poinformowała o zatrzymaniu narzeczonej oraz jej przyjaciela, 22-letniego Chetana Chaudhary'ego. Sandeep Gill z policji z Pune przekazał, że Siya Goyal zgłosiła wypadek. - W trakcie śledztwa natrafiliśmy jednak na pewne informacje, a po rozmowach z ich przyjaciółmi i krewnymi zaczęliśmy mieć podejrzenia - dodał funkcjonariusz, którego cytuje BBC. Podkreślił, że zmarły był doświadczony w wędrówkach, w związku z czym "trudno uwierzyć, że nagle się poślizgnął i zginął w taki sposób".

Nie chciała wziąć ślubu?

Według policji Siya Goyal miała romans z zatrzymanym 22-latkiem i nie chciała wziąć ślubu z Agarwalem. Krewni narzeczonych twierdzą, że para zaręczyła się w lutym i była w trakcie przygotowań do ślubu. Ten miał się odbyć jeszcze w tym roku. Policja bada hipotezę, że zatrzymani zepchnęli Agarwala do fosy, by upozorować wypadek.

Fort, na terenie którego zginął 26-latek Źródło zdjęcia: Raksha Shelare / Shutterstock

Podejrzenia policji wzbudził mężczyzna w bluzie z kapturem widoczny na nagraniu z monitoringu w forcie. - To nietypowy ubiór, biorąc pod uwagę warunki pogodowe - powiedział dziennikarzom starszy inspektor Dinesh Tayade. 18 czerwca temperatura na terenie fortu wynosiła 33 stopnie Celsjusza - sprawdziła policja. Jak przekazał mediom Tayade, mężczyzną w kapturze okazał się Chetan Chaudhary.

20-latka i 22-latek obecnie przebywają w areszcie. Zaprzeczają zarzutom. Prawnik Chaudhary'ego twierdzi, że jego klient został objęty śledztwem tylko dlatego, że przyjaźni się z Goyal. - Policja nie ma żadnych konkretnych dowodów na obecność Chetana w okolicy Lohagad, sądowi nie przedstawiono żadnych dokumentów w tej sprawie - powiedział dziennikarzom.

Rodzice spotkali się z premierem

Sprawa śmierci 26-latka nie znika z nagłówków indyjskich gazet i portali. BBC pisze wręcz o "medialnym szaleństwie". Media opisują różne tropy i aspekty sprawy. Również ten, że po śmierci w forcie przybyło osób, które chcą zwiedzić twierdzę i zobaczyć miejsce, w którym zginął mężczyzna.

W mediach wypowiadają się rodziny narzeczonych. Rodzice Agarwala kilka dni temu spotkali się z premierem stanu Maharasztra, by prosić o sprawiedliwość dla swojego syna. Ojciec zmarłego powiedział później, że domagał się "kary śmierci" w tej sprawie.

Ojciec Siyi Goyal, który kilka godzin po jej zatrzymaniu trafił do szpitala z powodu utraty przytomności, powiedział dziennikarzom, że wraz z żoną są zdruzgotani. - To wielkie nieszczęście. Ciągle nie możemy uwierzyć, jak do tego doszło - dodał. Stwierdził również, że zmarłego 26-latka traktował jak syna. Matka 20-latki odrzuciła sugestie, że rodzina zmusiła jej córkę do poślubienia Agarwala. Zaznaczyła, że osoba, która zostanie uznana za winną śmierci mężczyzny, "musi ponieść najsurowszą karę".