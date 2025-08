Były poseł skazany na dożywocie, czekają go kolejne procesy

Nowe Delhi, stolica Indii Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prajwal Revanna to były poseł z wpływowej indyjskiej rodziny, wnuk byłego premiera kraju.

Kluczowym dowodem okazał się przekazany przez ofiarę element ubioru, który miała na sobie w czasie przestępstwa.

Polityka czekają kolejne, podobne procesy w sprawie gwałtów.

Wyrok zapadł w sobotę. Sąd uznał, że 34-letni Prajwal Revanna jest winny gwałtu i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawa dotyczy dwukrotnego gwałtu 48-letniej kobiety zatrudnionej jako pomoc domowa u polityka, do czego doszło w 2021 roku. Mężczyzna swoje czyny nagrywał telefonem komórkowym.

Dożywocie dla byłego posła

Pierwsze oskarżenia przeciwko 34-latkowi pojawiły się w zeszłym roku. Wówczas w mediach społecznościowych zaczęły krążyć setki nagrań, na których widać popełniane przestępstwo. Choć Revanna nie komentował filmów, przedstawiciel jego biura stwierdził, że zostały zmanipulowane.

W kwietniu 2024 roku polityk wyjechał z Indii. Wiadomo, że przebywał w Niemczech, ale gdy miesiąc później wrócił do Indii, został aresztowany w Bengaluru.

"India Today" wskazuje, że proces rozpoczął się 31 grudnia 2024 roku. W tym czasie sąd przesłuchał 23 świadków i przeanalizował kluczowe raporty z laboratorium kryminalistycznego dotyczące nagrań, a także protokoły oględzin z miejsca przestępstwa. Kluczowym dowodem w śledztwie okazał się przekazany przez ofiarę element ubioru, który miała na sobie w czasie przestępstwa.

Syn byłego premiera

Prajwal Revanna to bardzo znany indyjski polityk, pochodzący z wpływowej rodziny ze stanu Karnataka. Jego dziadek Deve Gowda był premierem kraju w latach 1996-1997. Revanna jest politykiem partii Janata Dal (Secular), sojuszniczej wobec Indyjskiej Partii Ludowej premiera Narendry Modiego. Był parlamentarzystą w latach 2019-2024.

BBC zauważa, że w Indiach rzadko się zdarza, by osoba z takiej rodziny została ukarana w podobnej sprawie. To jednak nie jedyne przestępstwo, jakiego miał się dopuścić 34-latek. Nadal czekają go rozprawy w sprawie dwóch innych gwałtów oraz jeszcze jedna dotycząca zastraszania o charakterze seksualnym. Mężczyzna zaprzecza wszystkim zarzutom.