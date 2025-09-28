Logo strona główna
Świat

"Świętowanie zbrodni to nie patriotyzm". Indianie potępiają decyzję Pentagonu

Donald Trump podczas posiedzenia jego gabinetu
Hegseth: gdy prezydent USA Donald Trump mówi, świat powinien go słuchać
Źródło: TVN24: Reuters
Krajowy Kongres Indian Amerykańskich stanowczo potępił decyzję Pentagonu o nieodbieraniu medali przyznanych żołnierzom USA za bitwę nad Wounded Knee w 1890 roku, uznawaną przez wielu historyków za masakrę - podał Reuters. Jak oświadczył dyrektor kongresu Larry Wright Jr., "świętowanie zbrodni wojennych to nie jest patriotyzm".

Bitwa nad Wounded Knee, znana także jako Masakra nad Wounded Knee, rozegrała się 29 grudnia 1890 roku w Dakocie Południowej. Żołnierze amerykańscy zabili i ranili wówczas ponad 300 osób z plemienia Siuksów, w tym mężczyzn, kobiety i dzieci. Wydarzenia te zakończyły tzw. wojny indiańskie, podczas których rdzenni Amerykanie byli zmuszani do oddawania swoich ziem i przesiedlani do rezerwatów.

Kontrowersyjna decyzja Pentagonu

W czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował na platformie X, że panel rewizyjny w 2024 roku zarekomendował pozostawienie medali amerykańskim żołnierzom, którzy brali udział w tej masakrze, a on poparł tę decyzję. "Jasno stwierdzamy, że ci żołnierze zasłużyli na te medale. Decyzja jest ostateczna, a ich miejsce w historii naszego narodu nie podlega już dyskusji" - stwierdził Hegseth.

Postanowienie Pentagonu spotkało się ze stanowczą krytyką Krajowego Kongresu Indian Amerykańskich. Jak podkreślił dyrektor organizacji Larry Wright Jr., "ta decyzja podważa prawdę, pojednanie i uzdrowienie, których wciąż potrzebują społeczności indiańskie oraz Stany Zjednoczone".

Podkreślił, że "świętowanie zbrodni wojennych to nie jest patriotyzm"

Szef Pentagonu Pete Hegseth
Zwołali setki dowódców w jedno miejsce. Media o powodzie
Donald Trump
Trump zapowiada wysłanie wojska do miasta "zdewastowanego wojną"
Polska
Mark Rutte
Szef NATO o zestrzeliwaniu, "nietypowa trasa" Netanjahu, Hegseth wzywa dowódców
TO WARTO WIEDZIEĆ

Były sekretarz obrony w administracji Joe Bidena Lloyd Austin zlecił przegląd odznaczeń, ale nie podjął ostatecznej decyzji przed końcem swojej kadencji w styczniu 2025 roku. Hegseth skrytykował Austina, zarzucając mu, że bardziej zależało mu na "poprawności politycznej niż historycznej".

Wcześniej w tym roku Pentagon spotkał się z krytyką za chwilowe usunięcie z internetu odniesień do Navajo Code Talkers - indiańskich szyfrantów, którzy stworzyli kod, przyczyniając się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej.

W 1990 roku Kongres USA przyjął rezolucję wyrażającą "głęboki żal" z powodu masakry nad Wounded Knee.

pc

Autorka/Autor: BC/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USAPete HegsethPentagon
