Świat

Incydent na trasie lotu Air Force One z Donaldem Trumpem. "Bądź uważny"

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Wylot prezydenta Donalda Trumpa z bazy Andrews
Źródło: Enex
Operatorzy kontroli ruchu lotniczego musieli ostrzec pilota Spirit Airlines przed zbytnim zbliżeniem się do Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie.

Samolot linii Spirit Airlines leciał z międzynarodowego lotniska Fort Lauderdale-Hollywood na lotnisko Boston Logan. Do komunikacji z kontrolerami ruchu lotniczego doszło, gdy oba samoloty przelatywały nad Long Island w stanie Nowy Jork.

Kontroler kilkukrotnie zwrócił się do pilota samolotu o to, by wykonał "zakręt 20 stopni w prawo". W jednym z komunikatów wezwał pilota do natychmiastowego wykonania manewru. Gdy pilot w końcu potwierdził polecenie, kontroler odparł "bądź uważny".

Samolot Spirit Airlines
Samolot Spirit Airlines
Źródło: Shutterstock

- Spirit 1300 (tym określeniem ATC zwracano się do pilota - red.), osiem mil od waszego lewego skrzydła leci 747. Jestem pewien, że widzisz, kto to - powiedział kontroler, mając na myśli Air Force One. Około dwie minuty później kontroler powiedział: "Za każdym razem muszę z wami rozmawiać dwa razy". "Bądź uważny" - dodał.

Samolot na kolizyjnym kursie z Air Force One

Według serwisu Flightradar24 śledzącego loty, obie maszyny leciały równolegle do siebie w odległości ośmiu mil i znajdowały na przecinających się trasach w odległości 11 mil (około 18 kilometrów) - donosi CBS News.

Do zdarzenia doszło w momencie, gdy prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump lecieli z bazy lotniczej Andrews do Londynu.

Air Force One w czerwcu 2025 roku, Holandia
Air Force One w czerwcu 2025 roku, Holandia
Źródło: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

"Lot Spirit Airlines 1300 przebiegał zgodnie z procedurami i instrukcjami kontroli ruchu lotniczego (ATC) podczas lotu do Bostonu i wylądował bez żadnych zdarzeń" - powiedział rzecznik Spirit w rozmowie z dziennikiem The Hill. "Bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem" - dodał.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: The Hill

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

USA Donald Trump
