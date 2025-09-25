Rosyjski samolot nad fregatą. Putin "chce sprowokować państwa członkowskie NATO"

Zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń NATO? Trump: tak Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius, przemawiając w środę w Bundestagu, umieścił to zdarzenie w jednym szeregu z niedawnym wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

Jego zdaniem takie nagromadzenie incydentów świadczy o tym, że "Rosja dosłownie testuje granice". Jak tłumaczył, przywódca Rosji Władimir Putin chce "sprowokować państwa członkowskie NATO" oraz "zidentyfikować i wykorzystać rzekome słabości".

Media o dwóch przelotach nad fregatą Hamburg

Polityk SPD nie podał szczegółów incydentu. Zgodnie z doniesieniami agencji dpa chodzi o fregatę Hamburg, która bierze udział w ćwiczeniach NATO Neptun Strike. Do pierwszego przelotu nad okrętem miało dojść przed minionym weekendem, a do drugiego w jego trakcie. Niemieckie wojsko uznaje to za prowokację.

Niemiecka fregata Hamburg Źródło: Hauke-Christian Dittrich/dpa/PAP

"Der Spiegel" pisze, że chodzi o rosyjskie samoloty zwiadowcze. Ich pułap przelotu wynosił mniej niż 100 metrów, a Rosjanie nie odpowiadali na komunikaty radiowe - ustalił tygodnik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD