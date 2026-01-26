W styczniu doszło do dwóch tragicznych zdarzeń z udziałem agentów Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), które wstrząsnęły amerykańską opinią publiczną. Życie straciły dwie osoby - obywatele amerykańscy, a sposób działania funkcjonariuszy budzi nie tylko ogromne kontrowersje, ale i głośny sprzeciw. Kim są i jakie mają uprawnienia agenci ICE?

Obama o "sygnale alarmowym dla nas wszystkich", Clinton o "jednym z tych momentów"

Obecnie, od marca 2025 roku, p.o. dyrektora ICE jest Todd M. Lyons .

Powstała po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku , po wprowadzeniu ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym (Homeland Security Act) w 2002 roku - która utworzyła DHS i jej pomocnicze agencje. ICE zaczęło działać pod obecną nazwą w 2003 roku, w wyniku połączenia byłej Służby Celnej Stanów Zjednoczonych oraz Służby Imigracyjnej i Naturalizacyjnej.

Według danych z oficjalnej strony internetowej, w ICE pracuje ponad 20 tys. osób, w tym funkcjonariusze i personel pomocniczy. Istnieje ponad 400 biur agencji, które są rozlokowane w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie. Służba za czasów Trumpa cały czas prowadzi aktywną kampanię rekrutacyjną.

Agenci ICE mogą zatrzymywać i aresztować osoby podejrzane o nielegalny pobyt w USA, które np. wkroczyły na terytorium kraju nielegalnie, albo - choć wjechały legalnie - pozostały po okresie dopuszczonym w wizie, na podstawie której przybyły.

W określonych przypadkach mogą zatrzymać też obywateli USA, jeśli np. przeszkadzają w wykonywaniu czynności lub atakują funkcjonariuszy.

Agenci ICE potrzebują pisemnego nakazu sądowego, aby wkraczać na prywatne posesje.