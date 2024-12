Rodzinne tragedie, długa walka z uzależnieniem. Historia Huntera Bidena

Joe Biden poinformował w niedzielę, że ułaskawił swojego syna Huntera Bidena, któremu groziło wieloletnie więzienie. W wydanym tego samego dnia oświadczeniu 54-letni syn prezydenta przyznał się do "błędów". Wspomniał też o "najciemniejszych dniach swojego uzależnienia". Media przypominają historię jego życia, pełną zarówno osobistych dramatów, jak i skandali.

Tłumacząc decyzję o ułaskawieniu syna - podjętą mimo wielokrotnych zapewnień, że tego nie zrobi - Joe Biden stwierdził, że "żadna rozsądna osoba, która przyjrzy się faktom w sprawie Huntera, nie może dojść do innego wniosku niż ten, że Hunter był prześladowany tylko dlatego, że jest jego synem". Sam Hunter odniósł się do sprawy w wydanym w niedzielę oświadczeniu, przyznając, że będąc "w szponach uzależnienia", popełnił wiele błędów. Zadeklarował też, że nie będzie brał ułaskawienia "za pewnik" i poświęci "życie, które odbudował", pomocy innym.

Rodzina "zrodzona przez tragedię"

Urodzony w 1970 roku, pierwszej tragedii doświadczył już w wieku dwóch lat, kiedy w wypadku samochodowym stracił matkę i młodszą, 13-miesięczną siostrę. Do zderzenia doszło 18 grudnia 1972 roku, rodzina jechała kupić choinkę na święta. Hunter trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Obrażeń doznał też jego starszy brat Beau.

Stan chłopców był na tyle poważny, że wybrany w listopadzie 1972 roku na senatora Delaware Joe Biden oficjalne zaprzysiężenie na stanowisko składał przy szpitalnych łóżkach synów. Przez kolejne lata kursował między Waszyngtonem a Delaware, by móc kontynuować karierę, jednocześnie zajmując się dziećmi. W opiece nad kilkulatkami początkowo wspierała go siostra Valerie. W czerwcu 1977 roku Joe Biden ponownie się ożenił. Jill Biden została macochą jego synów.

Alkohol i narkotyki

Jako nastolatek syn przyszłego prezydenta USA zaczął sięgać po alkohol. Będąc na studiach na Uniwersytecie Georgetown i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Yale brał już twarde narkotyki. Przyznał się do przyjmowania kokainy.

W 2013 roku wstąpił do Rezerwy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Został zaprzysiężony podczas uroczystości w Białym Domu w obecności swojego ojca, wówczas wiceprezydenta. Już pierwszego dnia służby w bazie morskiej wykryto u niego obecność kokainy i został zwolniony. Wielokrotnie trafiał na odwyk.

W wieku 23 lat Hunter Biden poznał swoją pierwszą żonę Kathleen Buhle, która latami wpierała go w walce z uzależnieniem. Mają trzy córki. Para rozstała się jednak w 2015 roku, a dwa lata później oficjalnie wzięła rozwód. W 2015 roku syn prezydenta doświadczył też kolejnej straty. Po przegranej walce z rakiem mózgu, w wieku zaledwie 46 lat, zmarł jego starszy brat Beau. Hunter Biden przyznał później, że to wtedy najmocniej zatracił się w używkach.

Rozwód i kolejne związki

Podczas rozprawy rozwodowej Kathleen Buhle oskarżyła go o "rozrzutne wydawanie pieniędzy na własne przyjemności", takie jak alkohol, prostytutki, kluby ze striptizem czy prezenty dla innych kobiet, i jednoczesne "pozostawianie rodziny bez środków na opłacenie rachunków". Sam Biden przyznał, że to jego niewierność była ostatecznym powodem zakończenia związku. Kathleen Buhle w programie "Good Morning America" w 2023 roku mówiła: "Zmagał się z potężnym uzależnieniem od narkotyków, a to rozdziera serce i jest bolesne".