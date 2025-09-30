Logo strona główna
Świat

To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

|
Kontrkandydaci Szymona Hołowni w walce o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców
Hołownia o złożeniu aplikacji w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia ma kilkoro konkurentów w walce o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców. Są to między innymi stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, była specjalna wysłanniczka ONZ do Mjanmy czy obecna mer Paryża. Niemal wszystkich jego kontrkandydatów łączy doświadczenie, którego brakuje Hołowni - zajmowali wysokie rządowe lub samorządowe funkcje związane z obszarem migracji.
Kluczowe fakty:
  • Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, poinformował, że chce zostać Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców. Okazał wdzięczność za poparcie jego decyzji między innymi prezydentowi, premierowi, ministrowi spraw zagranicznych.
  • Hołownia nie jest jedyny. Na liście kandydatów na to stanowisko są doświadczeni dyplomaci i politycy. Część z tych, którzy publicznie ogłosili swój start, prowadzi kampanię od miesięcy.
  • Termin zgłaszania kandydatur mija 6 października.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w poniedziałek, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".

"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

Polska
Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska

Termin na zgłaszanie kandydatur mija 6 października. Dlatego dopiero po tej dacie będzie można oficjalnie powiedzieć, ile osób się zgłosiło. Kilka nazwisk jest już jednak publicznie znanych.

Bliski człowiek Erdogana stawia na "sprawiedliwy podział obciążeń"

Jednym z ubiegających się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców jest pochodzący z Turcji Ahmet Yıldız, od 2024 roku stały przedstawiciel Turcji przy ONZ. W połowie września kraj rządzony przez Recepa Tayyipa Erdogana oficjalnie już zgłosił jego kandydaturę. Ten 61-letni polityk i dyplomata ma bogatą przeszłość na różnych stanowiskach państwowych.

Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
