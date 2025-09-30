To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

- Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, poinformował, że chce zostać Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców. Okazał wdzięczność za poparcie jego decyzji między innymi prezydentowi, premierowi, ministrowi spraw zagranicznych.
- Hołownia nie jest jedyny. Na liście kandydatów na to stanowisko są doświadczeni dyplomaci i politycy. Część z tych, którzy publicznie ogłosili swój start, prowadzi kampanię od miesięcy.
- Termin zgłaszania kandydatur mija 6 października.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w poniedziałek, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".
Termin na zgłaszanie kandydatur mija 6 października. Dlatego dopiero po tej dacie będzie można oficjalnie powiedzieć, ile osób się zgłosiło. Kilka nazwisk jest już jednak publicznie znanych.
Bliski człowiek Erdogana stawia na "sprawiedliwy podział obciążeń"
Jednym z ubiegających się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców jest pochodzący z Turcji Ahmet Yıldız, od 2024 roku stały przedstawiciel Turcji przy ONZ. W połowie września kraj rządzony przez Recepa Tayyipa Erdogana oficjalnie już zgłosił jego kandydaturę. Ten 61-letni polityk i dyplomata ma bogatą przeszłość na różnych stanowiskach państwowych.