To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

Kluczowe fakty: Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, poinformował, że chce zostać Wysokim Komisarzem ONZ do spraw Uchodźców. Okazał wdzięczność za poparcie jego decyzji między innymi prezydentowi, premierowi, ministrowi spraw zagranicznych.

Hołownia nie jest jedyny. Na liście kandydatów na to stanowisko są doświadczeni dyplomaci i politycy. Część z tych, którzy publicznie ogłosili swój start, prowadzi kampanię od miesięcy.

Termin zgłaszania kandydatur mija 6 października.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w poniedziałek, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców. Marszałek ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak - jak mówi - tydzień temu "nie było ich wcale".

Termin na zgłaszanie kandydatur mija 6 października. Dlatego dopiero po tej dacie będzie można oficjalnie powiedzieć, ile osób się zgłosiło. Kilka nazwisk jest już jednak publicznie znanych.

Bliski człowiek Erdogana stawia na "sprawiedliwy podział obciążeń"

Jednym z ubiegających się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców jest pochodzący z Turcji Ahmet Yıldız, od 2024 roku stały przedstawiciel Turcji przy ONZ. W połowie września kraj rządzony przez Recepa Tayyipa Erdogana oficjalnie już zgłosił jego kandydaturę. Ten 61-letni polityk i dyplomata ma bogatą przeszłość na różnych stanowiskach państwowych.