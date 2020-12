Wybuch w kolejnym polskim sklepie w Holandii

Sklep, w którym doszło do eksplozji, jeszcze nie był oficjalnie otwarty. Jego właściciel Mohamad Mahmoed zamierzał to zrobić 18 grudnia. Zmienił jednak plany, kiedy doszło do wybuchu w innym należącym do niego sklepie w Aalsmeer nieopodal Amsterdamu. Incydent miał miejsce we wtorek nad ranem. W tym samym czasie doszło do eksplozji także w innym polskim sklepie w prowincji Brabancja Północna. Mahmoed twierdził, że nie zna właściciela tamtego marketu.