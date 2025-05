Tysiące pasażerów utknęło w pociągach w Hiszpanii. Minister o "akcie sabotażu"

Hiszpania. Ruch pociągów sparaliżowany po kradzieży kabli Źródło: Reuters

Po niedzielnym paraliżu na kolei w Hiszpanii tamtejszy minister transportu przekazał, że przyczyną była kradzież kabli. Mówi o "poważnym akcie sabotażu". Sytuacja sprawiła, że tysiące pasażerów utknęło nocą w pociągach i na dworcach.

Kluczowe fakty: Paraliż dotknął połączenia z hiszpańskiej stolicy do Andaluzji.

Minister transportu przekazał, że kradzież kabli potwierdzono w pięciu lokalizacjach.

To kolejna awaria po niedawnym blackoucie w całym kraju.

W niedzielę wieczorem doszło do paraliżu szybkiej kolei z Madrytu do Andaluzji na południu kraju. Jak podaje dziennik "El Mundo", co najmniej 10,7 tys. pasażerów i 30 pociągów utknęło między stacjami. Wiele osób musiało spędzić noc w wagonach, tysiące przebywało stłoczonych na dworcu Estación de Atocha w stolicy.

Minister: doszło do "poważnego aktu sabotażu"

Jak poinformował na portalu X hiszpański minister transportu Oscar Puente, przyczyną paraliżu była kradzież kabli miedzianych, używanych w infrastrukturze kolejowej. Kradzież zauważono w pięciu miejscach.

Według ministra doszło do "poważnego aktu sabotażu". - To skoordynowana akcja. Ktokolwiek to zrobił, wiedział, co robi. Nie było kamer i finansowy zysk jest absolutnie znikomy w porównaniu do ogromnych szkód - powiedział w wywiadzie radiowym Puente.

Sieć kolei dużych prędkości łączy główne miasta w Hiszpanii. Jest podatna na kradzieże kabli, gdyż trasy biegną przez rozległe niezamieszkane obszary. W poniedziałek ruch pociągów był stopniowo przywracany i po południu kolej funkcjonowała już normalnie. Śledztwo w sprawie wszczęła hiszpańska żandarmeria.

La operativa está ya plenamente restablecida, tras una noche muy difícil para los viajeros y para el personal de Adif y Renfe que han tenido que actuar en circunstancias tremendamente complejas. El robo de cable de señalización ha sido finalmente en 5 puntos, no en 4 como… https://t.co/2eTrJ1T30V pic.twitter.com/8uRZ3KyWaE — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 5, 2025 Rozwiń

Zdarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak doszło do gigantycznego blackoutu w Hiszpanii i Portugalii. Przerwa w dostawach prądu sparaliżowała ruch uliczny, uziemiła samoloty, zatrzymała kolej, uwięziła wiele osób w windach i wagonach metra.