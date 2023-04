"Uwięzieni w płomieniach walili w szybę, błagali o pomoc". Świadek o pożarze w madryckiej restauracji

Pożar w restauracji w centrum Madrytu wybuchł w piątek, gdy kelner podpalał deser. Dziennik "La Razon" publikuje we wtorek wstrząsającą relację osoby, która była wówczas w lokalu. - Zobaczyliśmy ludzi uwięzionych w płomieniach za szybą, walących w nią, błagających o pomoc - opowiada kobieta.

Lourdes, jedna z klientek obecnych wówczas w restauracji, opowiedziała hiszpańskiej gazecie "La Razon", co przeżyła tego wieczoru. Kobieta miała zarezerwowany stolik na tarasie restauracji, jednak kilka godzin wcześniej zmieniła rezerwację na stolik w środku. Tuż obok wybuchł pożar.

Relacja kobiety z pożaru w restauracji w Madrycie

Relacjonująca wydarzenia kobieta siedziała przy stoliku wraz synem, synową i dwiema innymi osobami. Około godz. 23:00 zobaczyli, że danie postawione na stole obok przez kelnera płonie, choć restauracja pełna jest suszonych kwiatów, a stolik, przy którym je zapalono, stoi obok kolumny również pokrytej suszonymi kwiatami. Nagle kolumna zajęła się od ognia. Kelner próbował ugasić go fartuchem, co jednak się nie udało. - Mój syn wylał dzbanek wody, a kelner pobiegł po gaśnicę, która była bardzo blisko - opowiadała kobieta. Mimo to w ciągu kilku sekund płomienie rozprzestrzeniły się na cały sufit.