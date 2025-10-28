Logo strona główna
Separatyści wycofują poparcie dla mniejszościowego rządu Hiszpanii

Partia Carlesa Puigdemonta wycofała poparcie dla rządu Pedro Sancheza
TSUE przywrócił immunitet Carlesowi Puigdemontowi. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Separatystyczna partia Junts per Catalunya (JxCat) wycofała poparcie dla mniejszościowego rządu Hiszpanii Pedro Sancheza. Powodem takiej decyzji miało być między innymi to, że rząd nie przyznał amnestii dla Carlesa Puigdemonta i brak uznania na forum Unii Europejskiej języka katalońskiego za jeden z języków oficjalnych Wspólnoty.

Partia Junts per Catalunya (JxCat), na której czele stoi były szef regionalnego rządu z czasów referendum niepodległościowego Carles Puigdemont, ogłosiła w poniedziałek wycofanie poparcia dla mniejszościowego rządu Hiszpanii pod kierownictwem Pedro Sancheza.

Decyzję podjęło jednomyślnie kierownictwo partii, a ogłosił ją Puigdemont na konferencji prasowej w Perpignan na południu Francji. Jednak muszą ją jeszcze zatwierdzić członkowie ugrupowania. - Nie jesteśmy skłonni pomagać władzom, które nie pomagają Katalonii - zaznaczył Puigdemont.

Partia Carlesa Puigdemonta wycofała poparcie dla rządu Pedro Sancheza
Partia Carlesa Puigdemonta wycofała poparcie dla rządu Pedro Sancheza
Źródło: Nuria Camera/PAP/EPA

Jak skomentował dziennik "La Vanguardia", sytuacja stawia w jeszcze trudniejszej sytuacji mniejszościowy rząd Sancheza, który korzystał z doraźnego poparcia takich ugrupowań, jak JxCat czy partie nacjonalistów baskijskich. To właśnie dzięki ich głosom udało się powołać socjalistyczny rząd w 2023 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nie chcieli ślubować, nie uznano ich za posłów. TSUE: nie złamano prawa

Decyzja zapadła w ósmą rocznicę proklamowania przez lokalny parlament niepodległej Katalonii. W konsekwencji władze centralne odwołały wówczas regionalny rząd oraz rozwiązały tamtejszy parlament, a Puigdemont musiał uciekać za granicę i do dziś nie może wrócić do Hiszpanii.

Poparcie wniosku o wotum nieufności mało prawdopodobne

Według byłego szefa regionalnych władz Katalonii kierowany przez socjalistę Sancheza rząd nie wywiązał się ze złożonych obietnic. Chodzi między innymi o brak amnestii dla Puigdemonta i brak uznania na forum Unii Europejskiej języka katalońskiego za jeden z języków oficjalnych Wspólnoty.

Wrócił, wystąpił na wiecu, ścigała go policja. Teraz mówi, gdzie jest
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wrócił, wystąpił na wiecu, ścigała go policja. Teraz mówi, gdzie jest

Nie wiadomo, czy partia Puigdemonta poprze ewentualny wniosek o wotum nieufności dla rządu Sancheza, które skutkowałby nowymi wyborami i prawdopodobnie zmianą władzy. Jak twierdzą źródła dziennika "El Pais" w JxCat, taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Według ostatnich sondaży największym poparciem w społeczeństwie cieszy się opozycyjna Partia Ludowa (PP), a radykalnie prawicowe ugrupowanie Vox może liczyć - według niektórych badań - nawet na 20 procent głosów.

Obie partie zdecydowanie sprzeciwiają się niezależności Katalonii i amnestii dla osób zaangażowanych w referendum 2017 roku.

OGLĄDAJ: Śledczy chcą aresztować Ziobrę. "Dowody wskazują, że popełnił 26 przestępstw"
28 1125 prokuratura krajowa-0002

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. "Dowody wskazują, że popełnił 26 przestępstw"
NA ŻYWO

28 1125 prokuratura krajowa-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nuria Camera/PAP/EPA

HiszpaniaPedro SanchezCarles Puigdemont
