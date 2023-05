Tanie bilety do kina dla seniorów. Wyciągną emerytów z domów i pomogą branży?

Hiszpański premier Pedro Sánchez ogłosił nowy program, dzięki któremu osoby powyżej 65. roku życia w każdy wtorek będą mogły nabyć bilet do kina za 2 euro. Program został już zatwierdzony przez rząd. Jego celem jest zaktywizowanie seniorów, a także pomoc kinom, które nadal borykają się ze skutkami zamknięcia podczas pandemii.

Nowy program Pedro Sánchez ogłosił podczas wiecu wyborczego w niedzielę w Puertollano w środkowej Hiszpanii. Podkreślił wówczas, że jest on częścią wysiłków rządu, mających na celu promowanie kultury i uczynienie jej bardziej dostępnej. We wtorek program zatwierdził hiszpański rząd.

Kino za 2 euro dla seniorów

- Kultura musi być politycznym zobowiązaniem dla każdego z regionów, dla każdego miasta i oczywiście dla hiszpańskiego rządu - powiedział Sánchez w niedzielę. - W każdy wtorek osoby powyżej 65. roku życia będą mogły iść do kina i zapłacić 2 euro (ok. 9 zł), aby cieszyć się hiszpańskimi i międzynarodowymi filmami - dodał.

Hiszpańskie Ministerstwo Kultury i Sportu szacuje, że program ma kosztować 10 mln euro, a skorzystać z niego będzie mogło 9,5 mln osób. Zauważono też, że to właśnie seniorzy najdłużej powracają do trybu życia sprzed pandemii - podczas gdy ponad 49 proc. ludzi w wieku 20-24 było w kinie przynajmniej raz w latach 2021-2022 to wśród seniorów odsetek ten był niższy niż 6 proc. Cytowana przez portal Segre rzeczniczka hiszpańskiego rządu Isabel Rodríguez podkreśliła, że nowy projekt ma na celu walkę z siedzącym trybem życia osób starszych, a także pomoc kinom, które poniosły znaczne straty w czasie pandemii.